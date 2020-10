Iz polomije sem si naredila liro, / da se ne bi lepota moje zadnje ljubezni končala. / Toda tesnoba, takšna kot je, / je še vedno borba za obliko, // in za sanje, če povem odkrito, ne toliko želja, da se te spominjajo, / ampak le želja preživeti, / ki je, po mojem, najgloblja človeška želja. Tako je v eno svojih del, v Pesem za lutnjo, svoj ustvarjalni credo vpisala letošnja Nobelova nagrajenka za literaturo Louise Glück.

Švedska akademija je danes sporočila, da prejme nagrado za »nezamenljiv pesniški glas, ki naredi s preprosto lepoto tudi vsak individualen obstoj univerzalen«. O tem se lahko slovenski bralci prepričajo tudi prek njene pesniške knjige Onkraj noči, ki je v uveljavljeni zbirki Nova lirika že pred desetletjem izšla v prevodu Veronike Dintinjana.

Pred utvaro svobode

Newyorčanka Louise Glück (1943) je pesniško prvenko Firstborn objavila leta 1968 in bila hitro označena za enega najbolj prodornih glasov v sodobni ameriški literaturi. Njen opus obsega dvanajst pesniških zbirk – bralcem se je priljubila tudi s The Triumph of Achilles (Ahilovo zmagoslavje; 1985) in Ararat (1990) –, dodala jim je tudi nekaj esejističnih zapisov o poeziji. Osrednji tematski sklopi njenega pisanja so otroštvo in tesni družinski in medčloveški odnosi, prostor daje minljivosti in želji preživeti. Čeprav ne bi sama nikoli zanikala avtobiografskega ozadja svojih verzov, pa je ni smiselno brati le skozi osebnoizpovedno dimenzijo, opozarjajo kritiki.

Njen glas je globok, temen in čist, kakor so bili glasovi, preden smo imeli imena za stvari, je opozorila Veronika Dintinjana, ko je prevajala njene pesmi. »Pripoveduje mite in zgodbe, a ne ostane ujet v zgodbe, slika podobe, a ne ostane v podobah, govori s čustvi, samo zato, ker obstajajo čustva pred logiko, pred razmišljanjem, pred iskanjem resnice, pred ustvarjanjem potvarjanja zaznav, pred utvaro svobode,« pripisuje pesnici avtoriteto gotovosti in negotovosti obenem.

Pisava Louise Glück je torej, tudi ko med verzi hodi grška boginja podzemlja Perzefona ali Evridika, katere smrti Orfej ni mogel prenesti, pravzaprav poezija vsakdanjega življenja, pa tudi stoičnega soočanja s (samo)iluzijami. »Kljub paradoksom in skrivnostim človeškega bivanja, o katerih piše, je njena govorica čudovito dostopna in skoraj varljivo preprosta. Njen izraz je zgoščen, natančen, malone skop, njen glas prodoren, iskren in preprosto mojstrski,« je bila danes novice vesela tudi prevajalka.