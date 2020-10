Sindikat poštnih delavcev je v enem mesecu zbral nekaj manj kot 6000 podpisov podpore pod pobudo za spremembo zakona o poštnih storitvah, po kateri bi stroške za izvajanje univerzalne poštne storitve krili iz državnega proračuna. Pobudo bodo v DZ uradno vložili prihodnji teden. Za vložitev zakonodajne pobude so potrebovali najmanj 5000 podpisov volilcev, ki so jih začeli zbirati 1. septembra.

»Upamo, da bodo politični odločevalci tokrat prisluhnili, gre namreč za pobudo volivcev za spremembo zakonodaje, torej za najbolj temeljno obliko izvrševanja demokratične družbe,« so v sporočilu za javnost zapisali na sindikatu.

Zaradi neprimerne ureditve se pošte zapirajo

Evropska direktiva, ki ureja poštno zakonodajo, določa obvezo povračila stroškov univerzalne poštne storitve, ki jih država lahko krije iz javnih sredstev ali iz kompenzacijskega sklada. Zakonodajalec se je v Sloveniji odločil za drugo možnost ter oblikovanje in upravljanje slednjega naložil Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (Akos). V sindikatu menijo, da takšna rešitev povrnitve morebitnega neto stroška izvajalcu te storitve nikakor ni primerna, saj na slovenskem trgu ne deluje več izvajalcev, to pa pomeni, da praktično celotno breme financiranja sklada odpade na Pošto Slovenije kot edino izvajalko storitve.

V sindikatu pravijo, da v zadnjih letih vse več članic EU ugotavlja, da se kompenzacijski sklad kot mehanizem povračila oziroma financiranja stroškov iz obveznosti univerzalne storitve ni obnesel niti na trgih z močneje razvito konkurenco kot v Sloveniji. Zato so evropske države, ki se zavedajo pomembnosti močnega državnega poštnega operaterja, v zadnjih 10 letih vanje investirale več kot 20 milijard evrov, so dodali.

Ob tem so opozorili, da v Sloveniji Pošta Slovenije od države kot lastnika ne dobi nikakršnih sredstev oz. pomoči in se kljub opravljanju javne poštne storitve financira sama. »Sama skrbi za poštno državno omrežje, investira kolikor je mogoče in lastniku ustvarja večmilijonski dobiček,« ugotavljajo v sindikatu. Posledica je, kot opozarjajo, da Pošta Slovenije pri razvoju vse bolj zaostaja za tujimi poštnimi operaterji in ves čas išče nove tržne niše, da lahko vzdržuje omrežje, ki ga država zahteva. Posledično je podjetje prisiljeno tudi v zapiranje pošt, predvsem na podeželskih območjih.

Pobudo sindikata, da bi stroške izvajanja univerzalne poštne storitve krila država, podpira tudi uprava družbe, ki si po svojih besedah za nujno potrebne spremembe zakona prizadeva že vse od leta 2013.