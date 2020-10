Predsednik organizacijskega odbora Gazela Miha Vrbinc je v uvodnem nagovoru izpostavil, da gazele kljub letošnjim spremenjenim okoliščinam zaradi covid-19 niso spremenile ambicije rasti. Letos sicer izbora najhitreje rastočih slovenskih podjetij ne bo, ampak se ob 20. obletnici projekta z regionalnimi dogodki predvsem poklanjajo gazelam. Z ambicijo, da bo v podjetjih osvojitev tega priznanja še naprej ostajala med referenčnimi cilji. V nadaljevanju je zbrane podjetnike pozdravila gostiteljica dogodka mag. Nevenka Volk Rožič, direktorica Severno Primorske gospodarske zbornice: »Gospodarstveniki izkazujete veliko mero nadpovprečnosti, ste inovativni in konkurenčni v globalnem pogledu. Zato nas zanima, kaj gazele potrebujete, da lahko tudi v prihodnje ohranite takšno rast.«

Osrednji del srečanja so udeleženci namenili okrogli mizi z naslovom Kaj potrebujejo ambiciozni, na kateri so se o tem pogovarjali lastniki oz. direktorji regijskih gazel iz preteklih let. Marino in Marjetka Furlan ustanovitelja podjetja Intra Lighting, srebrne gazele 2018, ki z 'oblikovanjem odmerjene svetlobe' ustvarjajo 83 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, pravita, da se v tem času počutijo vrhunsko in zmagovalno, saj dosegajo rekordna naročila. »Zadnjih 25 let šele uživamo zaupanje v slovenske proizvode. Slovenija je center Evrope in vse ostalo je okrog nas,« je pripomnil Marino Furlan, kako bi se morale slovenske blagovne znamke predstavljati na trgu. Marjetka Furlan pa se je strinjala: »Slovenija bo gazela, ko bomo imeli več enako mislečih ljudi in podjetij.«

Damir Simonović, analitik v družbi Bisnode, je ob tem povzel, kakšne so v tem trenutku podjetja – gazele. Po njihovi raziskavi poslujejo dolgoročno bolj stabilno in varno od povprečja gospodarstva, saj na današnji dan 89 % regijskih zmagovalcev posluje brez negativnih dogodkov. Zanesljivo poslujejo tudi finalisti devetnajstih let izbora primorsko-notranjske regijo. Ko gre za verjetnost negativnega dogodka v prihodnjih 12 mesecih, dosegajo nadpovprečno oceno v primerjavi z regijskimi zmagovalci in s slovenskim gospodarstvom. V finančnem letu 2018 je njihova dodana vrednost znaša dobrih 57.500 evrov, celotni prihodki na zaposlenega nadpovprečnih 318 tisoč evrov in dobiček na zaposlenega skoraj 18 tisoč evrov. Če bi regijskim zmagovalcem primorsko-notranjske regije za 100 % padla prodaja, bi brez prihodkov v povprečju preživeli kar 107 dni.

Iz vsake možnosti narediti prodajno priložnost

Sonja Šinigoj, direktorica podjetja Saop, ki je bil leta 2010 najboljši zaposlovalec leta, se je sprehodila čez zgodovino podjetja, ko so pred 33 leti štirje ljudje, vedno s pogumom, vztrajnostjo in veseljem do dela, večkrat stali pred prelomnimi odločitvami, danes pa se število zaposlenih giblje okrog 130. »Pomembno je, da imamo v podjetju kulturo 'vsi prodajamo'. Prodajamo povsod, vsako možnost, je mogoče spremeniti v priložnost in v prodajo.« Davor Jakulin, direktor podjetja ATech, primorsko-notranjske gazela 2003, je dodal, da je covid-19 dal nov pospešek gospodarstvu, ki je zagotovo lahko priložnost. Vendar se je treba nanjo pravilno odzvati. »So majhni elementi, ki nam v svetu ne pustijo uspeti. Naučiti se moramo prodajati, ne samo razvijati,« je podaril Jakulin.

Matej Penca, prokurist podjetja BIA Separations, gazela primorsko-notranjske 2012, se je naslonil na aktualno novico, da je bilo podjetje nedavno prodano nemškemu Sartoriusu za 360 milijonov evrov, a poudaril, da podjetje sledi svoji viziji, da bodo v petih letih dosegali milijardo evrov prometa letno. Vzporedno so vključeni v devet projektov razvoja cepiva za covid-19 po svetu, v enega pa doma skupaj z ajdovskim Cobikom. »Pomembno je zaupanje med vodstvom in zaposlenimi. V podjetju so vedno obstali tisti, ki zaupajo v tehnologijo, v idejo direktorja in v lastne sposobnosti, da bodo znali ideje realizirati. Zdaj smo se soočili z izzivim, da so naročila tolikšna, da imamo težave s proizvodnjo, dobavo in s hitro rastjo,« je pojasnil Penca. Matjaž Štefan, direktor podjetja Alpod, srebrne gazele 2019, pa se je v zaključku dotaknil ambicioznosti in sklenil, da ambicije zagotovo imamo vsi, moramo pa ostati preudarni pri preskakovanju stopnic: »Naša prednost je, da delamo in živimo na majhnem trgu. Zaradi tega imamo razpršeno poslovanje na mnogih trgih tudi izven Evrope in smo tako deloma bolj varni pred pretresi. Na koncu vseeno pride do odločitve, ali boš izkoristil izzive in priložnosti, ali boš previden. Mi ostajamo previdni, a če se bodo stvari premikale v pravo smer, bomo skočili.«

V sredo bo v Dnevniku objavljena lestvica 100 najhitreje rastočih podjetij primorsko-notranjske regije.