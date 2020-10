Delta je kot nevihta druge stopnje na petstopenjski lestvici zadela polotok Jukatan na jugovzhodu Mehike. Močno je prizadela med turisti priljubljeno letoviško mesto Cancun. Močan veter je podiral drevesa, ki so poškodovala avtomobile. Odnašalo je tudi prometne znake, v neurju pa so bile poškodovane trgovine.

Oblasti so na prizadeta območja, ki so ostala brez elektrike, poslale 6500 vojakov, ki so odstranjevali posledice neurja.

Pred prihodom orkana so morali v Cancunu in bližnjih letoviških krajih evakuirati več kot 40.000 večinoma mehiških turistov, je povedal vodja združenja hotelov na območju Roberto Citron. Samo v Cancunu so vzpostavili 160 zasilnih bivališč.

Oblasti so sporočile, da so bivališča razkužili, ljudje pa morajo nositi zaščitne maske, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa. Ta je v Mehiki zahteval že več kot 81.000 smrtnih žrtev, zaradi česar se je močno zmanjšalo število turistov v državi.

Vendar pa so nekateri turisti opozorili, da v zasilnih bivališčih ukrepov ne upoštevajo. "Nihče ne nosi maske, vsi ležijo na tleh, ni klimatskih naprav, prezračevanja," je povedala 67-letna turistka iz ZDA. 42-letni Američan Nick Fifis je prav tako povedal, da nihče ne nosi mask, prav tako ne upoštevajo pravil glede medsebojne razdalje. "Preprosto ni varno," je poudaril. Mandy Sears pa je medtem dejala, da je vesela, samo da je varna pred neurjem.

Nevihta je pot nadaljevala v Mehiški zaliv, kjer je oslabela v najnižjo prvo stopnjo, nato pa se je na poti proti ZDA znova okrepila v drugo. Ameriški center za orkane je ob 8. uri po srednjeevropskem času sporočil, da Delto spremlja veter s hitrostjo 155 kilometrov na uro. Od obale ameriške zvezne države Louisiana je bila oddaljena 780 kilometrov, premikala pa se je s hitrostjo okoli 28 kilometrov na uro.

V petek bo po napovedih ZDA dosegla na severni obali Mehiškega zaliva, kjer so opozorilo pred orkanom izdali za območje od kraja High Island v Teksasu do kraja Grand Isle v Louisiani, še navaja AFP.