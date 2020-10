To je priložnost, da nadobudni inženirji sodelujejo s podjetji v svetovnem tehnološkem vrhu in neposredno z njihovimi vodji razvoja in vodilnimi inženirji (CTO). Pri izvedbi akcije sodelujejo najvidnejša podjetja, med katerimi so tudi gazele: Domel, Cosylab, Lek, Danfoss, Iskratel, Epilog, Duol, NiceLabel, Iskra, Acies Bio, Geneplanet, Biosistemika, Elaphe, Danfoss, Novartis, EKWB, Elvez, Iskra, Inea in Scinote. Najboljša tehnološka podjetja so odstopila svoje vodilne inženirje, na katere lahko študentje in raziskovalci naslovijo prošnje za pomoč pri diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalogah, seminarskih nalogah, pri razvoju svojih idej in podobno.

Zainteresirani naj napišejo kratek predlog, kaj bi radi razvijali, in dodajo skice, priporočila profesorjev ali podjetij. Pokažejo naj svojo proaktivnost in inovativne rešitve, s čimer bodo dokazali, da tudi sami spadajo med vrhunske inženirje, svetujejo v Tehnološkem parku, kjer obenem opozarjajo, da inženirji najvidnejših tehnoloških podjetij vseh predlogov zaradi pomanjkanja časa morda ne bodo mogli sprejeti oziroma odobriti. Prijave so odprte do 22. oktobra na tej povezavi, izbor, ki ga opravijo CTO-ji sami, pa bo predvidoma zaključen do 4. novembra. Konec oktobra bo izvedeno še srečanje, na katerem se bodo poleg študentov s CTO-ji povezali tudi profesorji.