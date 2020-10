Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so že v začetku lanskega leta na območju Maribora zaznali kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Teh je bil osumljen 44-letni državljan Slovenije, ki je večje količine kokaina prodajal 57-letnemu slovenskemu državljanu s prebivališčem v Avstriji. Tega so konec lanskega januarja prijeli avstrijski policisti in mu ob tem zasegli več kot kilogram kokaina.

Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov so kriminalisti ugotovili, da je 44-letnik kokain kupoval od 37-letnega moškega z območja Ljubljane, ta pa jo je prejemal od svojega 40-letnega sorodnika.

Mariborski kriminalisti so skupaj z ljubljanskimi kolegi v ponedeljek izvedli zaključno akcijo in trem osumljencem odvzeli prostost. Ob hišnih preiskavah so zasegi več kot kilogram kokaina, več kot 75.000 evrov gotovine, manjše količine različnih drugih drog in nedovoljenih snovi v športu, pištolo s strelivom in različne pripomočke za preprodajo drog.

Od lanskega začetka preiskave so osumljencem skupaj zasegli skoraj štiri kilograme kokaina, s katerimi bi ti na črnem trgu na veliko zaslužili okoli 200.000 evrov, če bi z dodajanjem drugih snovi podvojili količino, pa bi pri prodaji na drobno na nezakonit način pridobili okoli 800.000 evrov.

Policija je vse tri ovadila zaradi utemeljenega suma storitve 14 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, enega od njih pa tudi zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem.

Kriminalisti sicer nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve še več podobnih kaznivih dejanj, o ugotovitvah pa bodo dodatno obvestili okrožno državno tožilstvo.