Na delovnem mestu so Trumpa seznanili s približevanjem orkana Delta obali Mehiškega zaliva ZDA, ki naj bi jo dosegel v petek. Tiskovni predstavnik Brian Morgenstern je dejal, da so ga seznanili tudi s potekom pogajanj o proračunski pomoči gospodarstvu in posameznikom zaradi pandemije.

To je tvitnil tudi predsednik, potem ko je objavil nov videoosnetek, v katerem trdi, da se počuti izvrstno. Pravi tudi, da bodo vsi, ki so zboleli za covidom-19 hitro ozdraveli tako kot on. "Želim, da vsi dobijo enako zdravljenje kot vaš predsednik, ker se počutim odlično. Počutim se perfektno," je dejal.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Svojo okužbo je označil za božji blagoslov, saj je lahko preizkusil poskusno zdravljenje in se prepričal, da je učinkovito. Zatrdil je, da bodo takega zdravljenja deležni vsi in da bo poskrbel, da bo brezplačno. V ZDA se je s koronavirusom okužilo 7,5 milijona ljudi, 211.000 pa jih je že umrlo.

Trump je v torek tvitnil, da so pogajanja o novem paketu pomoči končana in da ne bo nič, dokler ne zmaga na volitvah. V enem od kasnejših tvitov je zapisal, da podpira določeno pomoč, denimo letalskim družbam.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi pravi, da je še bolj impulzivno obnašanje Trumpa kot običajno posledica steroidov, ki jih je dobival med zdravljenjem.

Demokrati predsedniku ne verjamejo več in tudi ne njegovim zdravnikom, ki nočejo objaviti niti tega, kdaj je imel predsednik nazadnje negativen test za koronavirus, preden je imel v četrtek pozitivnega.

Turmp napoveduje skorajšnjo vrnitev v predvolilno kampanjo. Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden sicer še ni povsem prepričan, če se bo udeležil drugega televizijskega soočenja s Trumpom, napovedanega za 15. oktober v Miamiju. V anketah namreč povečuje vodstvo in ne vidi razloga, da bi se izpostavil nevarnosti okužbe s koronavirusom.

Glede zdravstvenega stanja prve dame Melanie Trump, ki so ji prav tako potrdili okužbo s koronavirusom v četrtek, vendar pa v nasprotju s Trumpom ni šla v bolnišnico, ni informacij.

Trump se je iz bolnišnice vrnil v ponedeljek, od takrat pa se ni pojavil v javnosti. Jo pa sproti obvešča, da je živ in zdrav s tvitanjem in video posnetki.

Njegova kampanja je v težavah, saj je v sredo celo prenehala z oglaševanjem v Iowi in Ohiu. Biden ga prekaša z oglasi tudi v drugih ključnih državah. V Wisconsinu Biden ta teden porablja za oglase 2,5 milijona dolarjev, Trump pa 229.000. V Michiganu Biden porablja 2,9 Trump pa 1,3 milijona dolarjev. V Minnesoti, kjer Trump napoveduje presenečenje in zmago pa je razmerje v porabi milijon dolarjev proti 289.000 dolarjev za Bidna.