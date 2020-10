Facebook je pred tem že izbrisal 1500 strani in skupin, ki so povezane s to teorijo zarote in so vsebovale razprave o nasilju. Sedaj Facebook briše in prepoveduje vse, kar je povezano s tem, tudi če ne omenja nasilja.

Pripadniki te teorije zarote namreč širijo tudi lažne informacije. Med drugim na primer o vzrokih požarov v Kaliforniji.

Teorija zarote QAnon se je rodila že v času predsedniške kampanje v ZDA leta 2016. Tedaj so objavljali, da demokratka Hillary Clinton in njej podobni vodijo pedofilsko verigo iz neke picerije v Washingtonu. Kasneje se je teorija razširila na zgodbe o zaroti za strmoglavljenje predsednika Donalda Trumpa.

Teorija zarote se je prijela in v Georgii s Trumpovo podporo za sedež v zveznem kongresu kandidira njena republikanska pripadnica.

Facebook se že od volitev 2016 otepa obtožb, da ponuja platformo za vse mogoče laži in zavajanja, zato letos pred volitvami sprejema nekaj ukrepov proti vnašanju dodatne zmede in razdora med volivce.

QAnon ni organizacija niti gibanje, saj nima nobene strukture razen prepričanja, da naj bi obstajal QAnon znotraj ameriške vlade, ki kot Čarovnik iz Oza pošilja somišljenikom šifrirana sporočila, ki jih lahko samo oni razumejo.

FBI je lani ugotovil, da bi lahko ta zarota določene ljudi privedla do nasilnih ali kaznivih dejanj.