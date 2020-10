Na vrhuncu pandemije konec marca in v aprilu so v Nemčiji beležili po več kot 6000 novih okužb dnevno. S strogimi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa so uspeli število novih okužb močno zmanjšati, po rahljanju omejitev pa je znova začelo naraščati julija.

V zadnjih tednih so že večkrat potrdili rekordno število okužb po aprilu, nazadnje v sredo, ko so zabeležili 2828 na novo okuženih. Skupno so po podatkih nemškega inštituta za javno zdravje doslej potrdili 310.144 primerov okužbe z novim koronavirusom.

V Nemčiji zaradi naraščanja števila okužb znova postopoma zaostrujejo ukrepe, a v nasprotju s pomladjo po posameznih deželah oz. območjih in ne več po vsej državi. V sredo se je večina od skupno 16 zveznih dežel strinjala z uvedbo prepovedi bivanja ljudi iz žarišč novega koronavirusa v hotelih drugod po državi. Izjema velja za tiste, ki bodo predložili negativen test za novi koronavirus, ki ne bo starejši od 48 ur.