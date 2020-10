Demokratka Harrisova je soočenje nemudoma odprla s pričakovanim napadom na ukrepanje vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa proti koronavirusu, ki je v ZDA povzročil največ okužb in zahteval največ smrtnih žrtev od vseh držav. Pence je v obrambo uporabil Trumpovo prepoved potovanj iz Kitajske, še preden je marca pandemija izbruhnila v ZDA.

Položaj, v katerem so se znašle ZDA, je nazorno kazala steklena pregrada, ki je ločevala udeleženca soočenja in voditeljico Susan Page iz časopisa USA Today. Pregrada je bila potrebna, ker se je s covidom-19 okužil predsednik ZDA Donald Trump skupaj s prvo damo Melanio ter najmanj 34 uslužbencev Bele hiše in drugih, s katerimi sodeluje Trump.

»Američani so priča največji polomiji katerekoli vlade v zgodovini države,« je Trumpov odgovor na pandemijo opredelila Harrisova. Pence, ki ni okužen, je nasprotnico spravil v defenzivo glede dejstva, da namerava Biden povišati davke, pri čemer je morala senatorka ponavljati, da le za tiste, ki zaslužijo več kot 400.000 dolarjev na leto.

Soočenje je bilo sicer ostro, a dokaj vljudno. Šlo je za popolno nasprotje prvega soočenja predsedniških kandidatov v Clevelandu prejšnji teden. Trump je takrat nenehno skakal v besedo demokratskemu kandidatu Josephu Bidnu, ki ga je potem ozmerjal s klovnom in mu zabičal, naj utihne.

Tudi Pence prekinjal večkrat Pence je po štetju analitikov televizije CBS Harrisovo prekinil desetkrat, ona pa njega dvakrat. Kandidata sta se sicer bolj ali manj držala svojih dejstev brez dviganja glasu ali žalitev. Voditeljica Susan Page je imela lažje delo kot Chris Wallace v Clevelandu, vendar pa je tudi ona morala Pencea enkrat opozoriti na dogovor med kampanjama o pravilih soočanja, ki ne dovoljujejo prekinjanja nasprotnika. Pence je večkrat uporabil slavno frazo pokojnega demokratskega politika iz New Yorka Daniela Patricka Moynihana, ko je Harrisovi dejal, da je upravičena do svojega mnenja, ni pa upravičena do svojih dejstev. Harrisova se je ob tem nasmehnila in zamomljala »dobra fraza«. Analitiki menijo, da to skupaj s pokroviteljskimi nasmehi, ki jih je Pence pošiljal Harrisovi med njenimi izjavami, ne bo všeč volivkam. Moškim pa verjetno ne bo všeč, kako ga je senatorka in nekdanja tožilka, ko jo je prekinjal, nekajkrat utišala z besedami: »Zdaj govorim jaz«. Harrisova je med odgovore na vprašanja uspela vnesti opozorilo, da bo Trumpova vlada uničila zdravstveno reformo in pustila na cedilu bolnike, da je Trump plačal le 750 dolarjev davka, da je uničil odnose z zavezniki in pihal na dušo diktatorjem, s trgovinsko vojno s Kitajsko uničil 300.000 delovnih mest v ZDA in žalil padle ameriške vojake.

Harrisova Penca ujela v Lincolnovo past Pence je skušal napasti s kritiko, da Biden ogroža zdravje Američanov, ko spodnaša zaupanje v cepivo proti covidu-19. Harrisova je zagotovila, da se bo cepila prva, ko bodo cepivo odkrili in bodo zdravniki ocenili, da je varno. »Če mi Donald Trump ukaže, naj se cepim, pa se zagotovo ne bom,« je dejala. Pence je opozoril, da je bil Biden proti napadu na Osamo bin Ladna, da je Trump ukazal usmrtitev vodje Islamske države in iranskega generala in med soočenjem poudarjal, da bosta Biden in Harrisova podprla »zeleni novi deal«, to je okoljsko strategijo levice v kongresu, s katero naj bi po trditvah republikancev ameriško gospodarstvo prišlo na boben. Harrisova tu ni dala jasnega odgovora, kakor tudi ne pri kritikah, da bodo demokrati po prevzemu večine v senatu povečali število vrhovnih sodnikov ZDA, da izničijo konservativno večino. Je pa Pence stopil na mino, ko je zgodovinsko utemeljeval potrebo po potrditvi Trumpove kandidatke za vrhovno sodnico v času, ko volitve že potekajo. »No pa gremo v zgodovino. Predvidevam, da s Trumpom spoštujeta Abrahama Lincolna,« je dejala. Ko je Pence prikimal, je spomnila, da je imel Lincoln leta 1864 tik pred volitvami priložnost imenovati vrhovnega sodnika. »Pošteni Abe je rekel ne, ker je hotel, da volivci najprej izberejo predsednika in mu prepustijo odločitev o tem.« Pence na to ni imel odgovora. Republikanci so leta 2016 blokirali imenovanje kandidata za vrhovnega sodnika z izgovorom, da se v volilnem letu tega ne dela. Po nedavni smrti Ruth Bader Ginsburg takih pomislekov nimajo več. Čeprav volitve potekajo in oddanih je bilo že šest milijonov glasovnic, se jim izredno mudi s potrditvijo Amy Coney Barrett.