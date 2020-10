Slovenska nogometna reprezentanca se je v Stožicah z močno premešano postavo sprehodila do najvišje zmage v letošnjem letu (4:0). Zelo skromen nasprotnik iz San Marina je bil tekmec po meri za dvig samozavesti pred paketom gostovanj v ligi narodov, ko bo treba zbirati točke v boju za prvo mesto v skupini.

Slovenija je unovčila več znanja od nasprotnika že v prvem polčasu, ko je s tremi goli hitro odločila zmagovalca. To ni bil pretirano resen test za slovensko vrsto, ampak zgolj zahtevnejši trening, da je lahko selektor Matjaž Kek preizkusil sveže moči v izbrani vrsti. V začetni enajsterici so se znašli štirje novinci, med katerimi se je najbolj izkazal David Tijanić, ki je bil na desnem krilu skupaj z Nejcem Skubicem zelo aktiven in iznajdljiv pri prebijanju gostujoče obrambe. Slovenija je praktično vso tekmo uprizarjala enosmerni promet proti golu žepne države, ki v mednarodnem merilu spada v najnižji razred evropskega nogometa. »Hitreje! Naprej! Bolj široko!« je vsake toliko časa z roba igrišča tišino presekal Matjaž Kek, ko je popustila zbranost. Selektorja ni zanimalo, da je bila tekma brez tekmovalnega značaja, saj je vseskozi zahteval hitro kroženje žoge in visok ritem igre.

Slovenija je bila za zgleden pristop nagrajena s serijo zadetkov. Vse je bilo lažje in bolj sproščeno v slovenski igri, ko je prvi gol v reprezentančnem dresu po dobre četrt ure dosegel branilec Nemanja Mitrović, ki je do konca polčasa zadel še enkrat po podaji s kota. To je bil očitno večer za doseganje premiernih golov, ki je uspel tudi Harisu Vučkiću iz enajstmetrovke, kar je bil njegov edini svetel trenutek na tekmi. Na sredini igrišča je bil najbolj glasen začasni kapetan Jasmin Kurtić, medtem ko se Mario Jurčević in Damjan Bohar na levem boku nista preveč naigrala. Selektor Kek je v drugem polčasu namenil priložnost šestim rezervistom, med katerimi je v polno zadel Rajko Rep in postavil končni izid 4:0. Vratar Vid Belec, ki je po dolgem času zamenjal zvezdnika Jana Oblaka, skorajda ni imel dela. Na koncu je San Marino tudi peti obračun s slovensko vrsto končal brez doseženega zadetka. V Stožicah je bil blizu častnemu golu, a se je žoga od prečke in vratnice odbila v polje.

Strelec dveh golov za Slovenijo Nemanja Mitrović je po tekmi povedal: »Že dolgo je, odkar sem nazadnje dosegel dva gola. Pomembna je zmaga. V tem dneh smo veliko trenirali skupaj, na tekmi pa si iz izdelanih akcij priigrali kar nekaj priložnosti. Ta tekma je dobra popotnica pred naslednjima, ki bosta veliko pomembnejši.«

Velik nacionalni naboj v Skopju Na evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo prihodnje leto, je uvrščenih 20 reprezentanc. Za preostala štiri mesta se bo v dodatnih kvalifikacijah pomerilo 16 reprezentanc, ki so si to pravico priborile skozi ligo narodov in niso bile uspešne v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Iz skupine, v kateri je Slovenija v ligi C zasedla zadnje mesto, sta tako v igri za Euro še vedno Norveška in Bolgarija. Sistem tekmovanja je takšen, da igrajo le eno tekmo, osem zmagovalcev pa se bo uvrstilo v zaključni del, ki bo 12. novembra. V skupini A je Madžarska favorit proti Bolgariji, saj so vzhodni sosedi ob velikih vlaganjih države v nogomet v vzponu. Islandija je bila hit zadnjega EP, zato Romune čaka zahtevna naloga. V skupini B bo BiH za prvo uvrstitev na EP morala najprej streti žilave Severne Irce. Irska, ki bo gostovala v Bratislavi pri Slovaški, ima obilo izkušenj z dodatnimi kvalifikacij. V skupini C je Škotska favorit proti Izraelu. Srbijo čaka težka preizkušnja v Oslu proti Norveški na čelu z zvezdnikoma Erlingom Hallandom (Borussia Dortmund) in Martinom Odegaardom (Real Madrid), ki naj bi prekinila urok neuspehov. Norveška je bila doslej neuspešna v vseh štirih dodatnih kvalifikacijah za veliko tekmovanje. V skupini D je v središču zanimanja obračun Severne Makedonije in Kosova, ki bo zaradi okužb brez nekaterih nosilcev igre. Gre za velik nacionalni naboj, saj so nekateri makedonske reprezentanti albanske narodnosti. Pari dodatnih kvalifikacij, danes ob 20.45, skupina A: Islandija – Romunija, Bolgarija – Madžarska, skupina B: BiH – Severna Irska, Slovaška – Irska, skupina C: Škotska – Izrael, Norveška – Srbija, skupina D: Gruzija – Belorusija, Severna Makedonija – Kosovo.