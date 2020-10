V torek, na dan resnice, pa je veliki vodja končno povedal, kdo je v resnici kriv za vso virusno kalvarijo: tisti, ki hodijo na zakuske. Kar je zvečer po televiziji še strogo poudaril Jelko: »Nobenih zakusk več, ker takrat ljudje kramljajo in se družijo in se kužijo.« Zakuske so brez milosti v rdeči coni.

To pomeni nacionalno katastrofo, saj do nadaljnjega ne bo več brezplačnega kozarčka cenenega vina in kosa kruha s suho salamo iz narezka, kar še od socializma dalje velja za žlahtno tradicijo zakusk. Smo pa velikemu vodji in njegovemu govorcu izjemno hvaležni, da sta ubesedila to, kar smo že dolgo sumili: da so zakuske rdeča nadloga.