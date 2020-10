Koronačasi in koronaumnost

Ko se bomo čez mnogo let spominjali koronačasov, bodo jezikoslovci in filozofi med tistimi, ki se bodo ob tem lahko vsaj nasmehnili. Kajti korona je brez dvoma obogatila naš miselno-jezikovni svet. Soočamo se s koronakrizo in koronaukrepi, se borimo s koronatesnobo. Koronaklovni čez lužo in doma zalivajo koronaskepso, da prerašča v svetovne koronazarote itd. No, morda je čas za koronastrpnost in koronaumnost.