Minister miri, da razlogov za vznemirjenje ni

Črna na Koroškem je od včeraj kot prva občina v Sloveniji razglašena za ogroženo območje zaradi covida-19. A za prebivalce to ne pomeni, da bodo kakor koli dodatno omejeni pri gibanju, pomeni le, da bodo v tamkajšnjem Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), kjer je med varovanci in zaposlenimi kar tretjina okuženih, deležni dodatne kadrovske in strokovne pomoči.