Oblikovanje nove koalicije: Težko uresničljiv, ne pa nemogoč projekt

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB z napovedmi, da je treba zrušiti Janševo vlado, v preteklih mesecih niso skoparile. Enotne so bile tudi pri oceni, da Janševa ekipa ogroža vladavino prava, da lomasti po neodvisnih institucijah, krši človekove pravice, skuša utišati medije in civilno družbo… Stopiti skupaj in narediti korak naprej pa niso bile sposobne. Nasprotno: tekmovale so, katera bo prva predstavila določeno pobudo, in medsebojno obračunavale. S tem pa so njihove izjave o nujnosti menjave Janševe koalicije izgubljale prepričljivost, zaupanje javnosti, da je opozicija sposobna pripraviti (kaj šele uresničiti) alternativni projekt, je kopnelo. Krepile so se ocene, da je prav nesposobna, neoperativna in vsebinsko izpraznjena opozicija glavna zaveznica Janeza Janše.