Na pobudo Filmske iniciative se je dan po odprtju 23. Festivala slovenskega filma v Kinu Komuna v Ljubljani zbralo več kot sto filmskih ustvarjalcev, odetih v črne maske, da državi in javnosti povedo, da so se v zadnjih mesecih znašli v izrednih razmerah. Čakajo na obljubljenih 11 milijonov evrov, saj – nacionalna filmska produkcija že devet mesecev stoji, lanski razpis pa je pod nepojasnjenim embargom. Le tako bodo lahko poplačali stroške produkcij, koprodukcij in sodelavce, ki so sodelovali pri snemanjih (že odobrenih) igranih in dokumentarnih filmov. In da ne nazadnje preživijo tudi sami. Filmarji so zavrteli tudi triminutni avtodokumentarni film producenta Primoža Ledineka, v katerem se eni oglasijo z izjavami o klavrni situaciji, drugi le molče.

Prvi policist o slovenskem filmu?

Na včerajšnje retorično vprašanje, »kdo je ustavil sofinanciranje slovenskega filma«, so prišli do precej nenavadnega odgovora – to je minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je tudi predsednik vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve. Ta odbor namreč pri nas odloča, kateri slovenski film bo financiran. Režiserja Metod Pevec in Urša Menart sta pojasnila, da filmarji očitno ne morejo zaobiti tega absurdnega birokratskega hrošča, prek katerega so politiki subvencije v slovenski film spremenili v investicije, vsak film pa mora biti odobren od SFC, ministrstva za kulturo in še od ministrstva za finance – pa vse do vladnega odbora, ki na seji vlade ponovno odloča o tem. Vsak film mora najprej skozi investicijski načrt, ki mora biti potrjen, potem pa še skozi rešeta financiranja. »Dvakrat torej preteče ta dolg birokratski krog, ob čemer težko govorimo o avtonomiji SFC.«

Scenarista in režiserja Mirana Zupaniča to spominja na leto 1948 v Beogradu, ko so si »kontrolno projekcijo« prvega slovenskega filma Na svoji zemlji ogledali tudi najvišji, takratni podpredsednik jugoslovanske vlade Edvard Kardelj, minister za zunanje zadeve Milovan Đilas in minister za notranje zadeve Aleksandar Ranković.

Režiser Vinci Vogue Anžlovar je celo prepričan, da je ob zadnjem razpisu SFC za razvoj snemanja scenarijev na temo slovenske osamosvojitve imel prste zraven tudi Hojs: »Očitno smo filmarji spregledali prave, resnične in domoljubne teme. Umetnikom brez jasne vizije in ateistom brez neke orientacije duha se pač te globine zaprejo.« Sicer pa je politiko te vlade do filma, je spomnil, že leta 2013 izrazil aktualni premier Janez Janša, ko je dejal, da nas slovenski filmarji ne bodo več zasramovali s snemanjem filmov o pocestnicah, samomorilcih in pijancih, ampak bodo njihovo mesto prevzeli junaki in junakinje našega časa.

Očitek glede patoloških nagnjenj v slovenskih filmih pa tako ali tako demantirajo gledalci sami, so bili včeraj prepričani filmarji, saj očitno ostajajo privrženci slovenskega filma, o tem pa seveda pričajo številke ogledov v kinematografih in na televiziji. im