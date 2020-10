kot eden izmed mnogih, ki smo preboleli covid-19, sem 29. septembra 2020 v UKC Maribor daroval krvno plazmo za zdravljenje pacientov s težjim potekom te bolezni.

Pred darovanjem sem na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino med drugim prebral naslednje: »Na podlagi dosedanjih izkušenj zdravljenja drugih koronavirusnih okužb (sars, mers) je prebolevniška plazma možno in učinkovito zdravilo tudi za covid-19, saj skrajšuje čas hospitalizacije in zmanjšuje umrljivost.«

Zavedam se, da je uspešno zdravljenje odlična alternativa restriktivnim ukrepom, ki so katastrofalni za gospodarstvo, javno zdravje (zaradi prepoznega zaznavanja sicer ozdravljivih bolezni…) in lahko ob morebitni ponovitvi trajno zaznamujejo otroke, saj so že ob prvih ukrepih zaznali 20-odstotni prirast predebelih otrok in zmanjšanje gibalnih sposobnosti pri dveh tretjinah otrok v povprečju za 13 odstotkov. S to obliko zdravljenja bodo bolniki prej zapustili intenzivno nego in bo na voljo več postelj, hkrati pa bo število umrlih manjše, kar si seveda vsi želimo.

Zato vas sprašujem, v kakšni meri so bili pacienti s težjim potekom bolezni covid-19 deležni zdravljenja, za katero smo mnogoteri prostovoljci preživeli več kot pol ure z iglo v roki in upanjem za tiste, ki sami ne razvijejo protiteles za boj s covidom-19.

V želji, da vam vzamem čim manj časa, vas javno sprašujem dvoje:

1. Kolikšen delež izmed umrlih v drugem valu je bil zdravljen s protitelesi prebolevnikov?

2. Kolikšen delež tistih s težjim potekom trenutno zdravite s to metodo?

Glede na to, da sta vprašanji zelo jasni in enoumni, vas prosim, da mi do konca tedna odgovorite enostavno in v odstotku, saj bo ta odstotek tudi odgovor na vprašanje, v kolikšni meri je verjeti, da so ukrepi, ki jih napovedujete, dejansko namenjeni zaščiti javnega zdravja oziroma v kakšnem odstotku ste opravili vse, kar bi lahko, preden ste se odločili o zaostrovanju ukrepov.

Glede na to, da sem vprašanje posredoval tudi medijem za javno objavo, vas prosim, da nanj tudi javno odgovorite.

Igor Jurišičeden izmed mnogih darovalcev plazme s protitelesi za zdravljenje covida-19