»Ni še čas za zamenjavo Karla Erjavca. Ne potrebujemo izrednega kongresa stranke, ki bo dokončno izpraznil blagajno. Erjavec rabi ekipo, s katero bo uresničil 'ta pravi' program stranke. In v tej ekipi bi morali biti Tomaž Gantar, Aleksandra Pivec in Primož Hainz, ki bi bili dejansko tudi njegovi podpredsedniki. Seveda je to samo moje mnenje. Bojim se, da je bolje, da se DeSUS učvrsti in se pripravlja na morebitne predčasne volitve kot na izredni kongres stranke, saj menim, da problem stranke DeSUS ni Erjavec.«

Včeraj se je končala saga o Pivčevi. Se bo začel boj za predsedniški stolček ali pa bomo ponižno prosili Karla Erjavca, da pride nazaj, da strne vrste DeSUS in gremo z njim skupaj na naslednje volitve? Bodo v Ljubljani končno sedli za mizo in naredili kaj koristnega za DeSUS?

Niste upoštevali mojega priporočila, zdaj pa imamo, kar imamo. Tudi dr. Pivčeva ni bila problem DeSUS. Največji problem je v nas samih. Bomo sestavili nazaj DeSUS, je zdaj bistveno vprašanje. Čas bi bil, če ne, bomo šli v pozabo.

Vid Drašček, Vrhnika