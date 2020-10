36-letni Alexanda Kotey in 32-letni El Shafee Elsheikh sta bila britanska člana zloglasne morilske skupine Islamske države, ki so jo poimenovali Beatles, ker so vsi štirje njeni člani govorili z angleškim naglasom. Skupina naj bi ugrabila, mučila in obglavila okoli 20 talcev v Siriji, med njimi tudi štiri ameriške državljane - novinarja Jamesa Foleyja in Stevena Sotloffa ter humanitarna delavca Kaylo Mueller in Petra Kassiga, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ena od njihovih taktik je bila obglavljanje civilistov, ki so jih prisilili, da klečijo na tleh v oranžnih kombinezonih. Videoposnetke krutih usmrtitev so nato objavili na družbenih medijih.

Obtožena sta terorizma zaradi zajetja talcev in umora omenjenih štirih ameriških državljanov ter državljanov Velike Britanije in Japonske, je danes sporočil pomočnik ameriškega pravosodnega ministra John Demers.

"Danes je dober dan, a tudi slovesen," je dodal. Pravosodni minister Bill Barr pa je izpostavil, da je njihovo sporočilo drugim teroristom po svetu, da če škodujejo Američanom, jim bodo sodili v ZDA in jih iskali do konca sveta, dokler pravici ne bo zadoščeno.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je pozdravil njuno premestitev v ZDA iz Iraka, kjer sta bili pridržana pri ameriški vojski. Poudaril je, da ZDA ne bodo mirovale, dokler teroristi ne bodo odgovarjali za svoje zločine.

Obema so odvzeli britansko državljanstvo, lani pa so ju v Siriji prijele kurdske sile, ki imajo podporo ZDA. Washington je Londonu v dogovoru obljubil, da zanju ne bodo zahtevali smrtne kazni, jima pa grozi dosmrtni zapor. ZDA so se k temu zavezale, da bi od britanskih oblasti dobile dokaze, ki so jih imele.

Vodja celice je bil ubit v letalskem napadu v Siriji, četrtega člana pa so prijeli v Turčiji, še navaja dpa.