Tomčeva predloga ne razume kot novega prispevka k izboljšanju stanja na področju vladavine prava, ampak predvsem kot "poskus zavlačevanja in blokade že tako ali tako težkih pogajanj" v okviru večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021-2027 in sklada za okrevanje, ki skupaj sestavljata sveženj za spoprijem Evrope s pandemijo novega koronavirusa. In vsakršno zavlačevanje tega postopka v času najhujše zdravstvene, gospodarske in socialne krize v EU je po mnenju poslanke "skrajno neodgovorno".

Kot je še izpostavila, imamo v EU že zdaj vse potrebne instrumente, ki nam omogočajo nadzor in kaznovanje držav v primeru resnih kršitev, in ne potrebujemo "še enega nadmehanizma in kupa novih delovnih skupin ter strokovnjakov, ki se bodo (...) ukvarjali s proučevanjem demokracije in vladavine prava". Bolj pomembno je, da že obstoječe mehanizme naredimo bolj učinkovite in predvsem bolj neodvisne in pravične.