"Moramo računati na to, da bodo v prihodnjih dneh številne smrtne žrtve," je danes povedal tiskovni predstavnik ministrstva. Največ novih okužb so potrdili v Varšavi, in sicer 527 primerov.

V državi so prejšnji rekord podrli v soboto, ko so potrdili 2376 novih okužb. Doslej so na Poljskem sicer potrdili 107.319 okužb, od tega je umrlo 2792 ljudi.

V Švici več kot tisoč novih primerov koronavirusa V Švici je poskočilo število novih okužb z novim koronavirusom. Potem ko so v zadnjem tednu dnevno v povprečju poročali o okoli 500 novih okužbah, so v zadnjih 24 urah v Švici in Lihtenštajnu potrdili 1077 novih primerov, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Še v torek so poročali o okoli 700 novih okužbah. V povprečju so imeli po tisoč okužb dnevno nazadnje v aprilu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Švica v svojo statistiko upošteva tudi okužbe, ki jih potrdijo v sosednji kneževini Lihtenštajn, kjer pa so v zadnjem dnevu potrdili le tri. Prejšnji teden je bilo v povprečju pozitivnih 5,3 odstotka vseh testov.

Češka, Bolgarija in Ukrajina z rekordnim številom okužb s koronavirusom Češka, Bolgarija in Ukrajina danes beležijo rekordno število novih okužb z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah. Na Češkem so potrdili 4457 novih okužb, kar je največje dnevno število od izbruha pandemije in hkrati prvič, da so potrdili v enem dnevu več kot 4000 okužb, so sporočili z ministrstva za zdravje. V zadnjem mesecu v državi narašča število okužb, ki so jih doslej potrdili 90.022, umrlo pa je 794 bolnikov s covidom-19, poroča agencija Reuters. V Bolgariji danes poročajo o rekordnih 436 novih okužbah, skupno 22.306. Umrlo je še osem bolnikov s covidom-19, skupno 862. V Bolgariji je v okviru ukrepov za zajezitev širjenja okužb obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih in ohranjanje priporočene razdalje. Novih ukrepov vlada še ne namerava uvesti. V Ukrajini pa danes poročajo o prav tako rekordnih 4753 novih okužbah, skupno 239.337. V zadnjih 24 urah je umrlo še 77 bolnikov, skupno 4597. V državi od konca septembra dnevno beležijo več kot 4000 novih okužb, zato se je vlada odločila do konca oktobra podaljšati izredne razmere.