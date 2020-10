Pred sodiščem je prišlo do spopada med policijo in protifašističnimi protestniki ob robu protesta, na katerem se je na poziv protifašističnih gibanj, sindikatov in levičarskih strank zbralo okoli 15.000 ljudi. Ob objavi sodbe so vzklikali od veselja, ob tem pa so nekateri metali molotovke. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med obsojenimi tudi neodvisni evropski poslanec Predsedujoča sodnemu senatu Maria Lepenioti je po petih letih sojenja v razsodbi danes sporočila, da so kot krive zaradi vodenja kriminalne organizacije, ki je prežala na politične nasprotnike in priseljence, spoznali ustanovitelja te neonacistične stranke Nikosa Michaloliakosa in njene druge visoke predstavnike. Med obsojenimi so tudi neodvisni evropski poslanec Jianis Lagos, ki je iz stranke izstopil lani, bivši tiskovni predstavnik stranke Ilias Kasidiaris ter več kot deset visokih predstavnikov stranke, ki so bili na vrhuncu vpliva stranke leta 2012 izvoljeni v grški parlament. Na izreku sodbe sicer danes ni bil navzoč noben visok predstavnik stranke, navzočih je bilo le nekaj deset od skupno 68 obtoženih. Okoli 45 poslancev in članov stranke je sodišče spoznalo za krive članstva v kriminalni organizaciji, okoli 14 pa jih je oprostilo.

Enemu članu zaradi umora grozi dosmrtni zapor 62-letnemu Michaloliakosu in drugim visokim predstavnikom stranke grozi zaporna kazen od pet do 15 let zapora. Kazni naj bi sodišče izreklo v prihodnjih dneh, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Člana stranke Jorgosa Rupakiasa pa je sodišče spoznalo za krivega umora protifašističnega 34-letnega raperja Pavlosa Fisasa leta 2013. Rupakias je bil v skupini ljudi, ki je 18. septembra 2013 lovila raperja, in je priznal, da ga je zabodel do smrti. Grozi mu dosmrtni zapor. V procesu so članom stranke sodili tudi v dveh primerih zaradi poskusa umora, in sicer egiptovskih ribičev 12. junija 2012 in članov komunističnega sindikata PAME 12. septembra 2013. »Danes je zmagala demokracija,« je v televizijskem nagovoru v odzivu na sodbo danes izpostavil grški premier Kiriakos Micotakis. Grška predsednica Katerina Sakelaropulu pa je dejala, da sodba potrjuje, da bodo »demokracija in njene institucije vedno sposobne preseči poskuse njihovega spodkopavanja«. Na sojenju, ki traja več kot pet let, je na več kot 400 obravnavah pričalo 150 prič, sodelovalo pa okoli 50 odvetnikov, še navaja AFP.