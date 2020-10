»Ko sem odhajal iz Svojata, male vasi v Bosni in Hercegovini, niti sanjal nisem, da bom kdaj kaj dobil od svoje države. A je vse je možno, tudi to, da iz Svojata pridem v ligo NBA,« je ob robu manjše slovesnosti dejal Nurkić, ki mu je vodja bosensko-hercegovske diplomacije Bisera Turković vročila diplomatski potni list.

Musa je poudaril da je ponosen, da bo svojo državo predstavljal tudi z diplomatskim potnim listom: »Ne morem opisati, kako rad imam BiH in se ob tem zahvaljujem. To tudi zame pomeni podvig.«

V zunanjem ministrstvu so ocenili, da oba košarkarja dostojno predstavljata državo v svetu in vedno znova ponosno poudarjata, da sta iz BiH, zato so se odločili, da jima dajo posebna potna lista.

Nurkić je trenutno član moštva Portland Trail Blazers, Musa pa nastopa za Brooklyn Nets. Že pred njima je diplomatski potni list prejel tudi atlet Amel Tuka.