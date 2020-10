Danes objavljeni podatki evropskega statističnega urada Eurostat kažejo, da so se stanovanjske nepremičnine v Sloveniji v drugem trimesečju na letni ravni podražile za 5,1 odstotka, na četrtletni pa za 1,9 odstotka.

Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so imele najvišje letne rasti Luksemburg (+13,3 odstotka), Poljska (+10,9 odstotka) in Slovaška (+9,7 odstotka), največje padce pa Madžarska (-5,6 odstotka) in Ciper (-2,9 odstotka).

V primerjavi s prvim četrtletjem pa so najvišje rasti beležili Luksemburg (+4,4 odstotka) in Italija (+3,1 odstotka), največje padce pa Madžarska (-7,4 odstotka) in Estonija (-5,8 odstotka).