V združenju Europa Donna že vrsto let opozarjajo na pomen zgodnjega odkrivanja bolezni, ki močno vpliva na uspešnost zdravljenja, ter preventivne vloge zdravega življenjskega sloga. Slednjega s svojimi inovativnimi kuhinjskimi kompostniki že skoraj desetletje spodbujajo tudi pri Skazi, kjer želijo, da rožnati Bokashi Organko postane simbol zdravja in zaveznik v preventivnem delovanju.

Za domačo pridelavo zdrave ekološke hrane

Vse generacije kompostnika Bokashi Organko s svojim stranskim produktom – kakovostno osnovo za kompost in fermentacijsko tekočino za gnojenje rastlin – omogočajo domačo pridelavo zdrave in ekološke hrane, ki je temelj zdravega življenjskega sloga. Kompostiranje z Bokashi Organkom in posipom iz efektivnih mikroorganizmov prinaša številne prednosti v primerjavi s tradicionalnim kompostiranjem. Med drugim omogoča kar 43 odstotkov boljši izkoristek hranljivih snovi, razgrajuje herbicide in pesticide, obenem pa je tudi prijaznejše do narave, saj preprečuje gnitje bioloških odpadkov ter nastajanje ogljikovega dioksida.

