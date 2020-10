ohnny Nash se je kot John Lester Nash mlajši rodil 19. avgusta 1940 v mestu Houston v Teksasu. Kariero je začel v 50. letih minulega stoletja kot pop pevec, že zgodaj pa se je podal tudi v igralske vode.

Leta 1965 je z Dannyjem Simsom ustanovil glasbeno založbo JAD. Bil je eden prvih, ki niso bili Jamajčani, a so na otoku snemali reggae glasbo.

Na Jamajko je odpotoval leta 1968, kjer so ga predstavil lokalni vokalni skupini The Wailers. Podpisali so pogodbo z založbo JAD, a njihove pesmi nikoli niso dosegle velikega uspeha. Izdali so dva singla; Reggae on Brodway je bil posnet v Londonu leta 1972 na istih snemanjih, kot je Nash ustvaril I Can See Clearly Now.

S singlom se je povzpel na vrh ameriške lestvice Billboard, istega leta pa je posnel tudi istoimenski album, za katerega je Bob Marley prispeval štiri skladbe: Guava Jelly, Comma Comma, You Poured Sugar On Me in uspešnico Stir It Up. Uspešnica z albuma je bila še pesem There Are More Questions Than Answers.

Kantavtorjeve največje uspešnice so bile Hold Me Tight (1968), priredba Marleyjeve pesmi Stir It Up (1971) in Tears on My Pillow (1975), ki je zasedla prvo mesto britanskih lestvic.

Po koncu 70. let je z izjemo albuma Here Again (1986) skorajda poniknil v pozabo. Glasbenega ustvarjanja se je ponovno lotil leta 2006, ko je začel s pretvorbo prejšnjih pesmi z analognih kaset na digitalne nosilce, piše na njegovi spletni strani.

Njegov sin Johnny je sporočil, da je bil Nash čudovit oče in družinski človek. "Rad je imel ljudi in svet," je dodal.