Tokrat bomo govorili predvsem o avtomobilskih nadstreških, a marsikatera informacija velja tudi za druge vrste enostavnih konstrukcij. Avtomobilske nadstreške se največkrat izdeluje na že končane objekte, zato niso vključeni v gradbeno dovoljenje za osnovni objekt in niso oblikovani v skladu z njegovo arhitekturo. Vendar pa se lahko manjše nadstreške zgradi tudi brez gradbenega dovoljenja, obilica materialov in oblikovnih rešitev pa omogoča ujemanje z vsakim tipom gradnje.

Dovoljenja in predpisi Manjši avtomobilski nadstreški sodijo med enostavne objekte, za katere ne potrebujemo klasičnega gradbenega dovoljenja. Enostavni objekti so definirani kot konstrukcijsko nezahtevni objekti, ki ne potrebujejo statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, niso namenjeni prebivanju in nimajo vplivov na okolje. Takšni objekti so na primer drvarnice, senčnice, vrtne ute, rastlinjaki, čebelnjaki in podobno. Avtomobilski nadstrešek, ki se ga še klasificira kot enostaven objekt, ima površino največ 20 m2, če pa površino presega, je treba zanj pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt. Za postavitev kot enostavni objekt definiranega nadstreška potrebujemo zgolj lokacijsko informacijo, ki jo izda pristojna občina. Gre za konkretno interpretacijo občinskih prostorskih načrtov na parceli, ki nam pove dovoljene tipe objektov, dimenzije, odmike, videz in drugo. Brez gradbenega dovoljenja lahko torej zgradimo nadstrešek za eno vozilo (ne moremo zgraditi več manjših), na parceli pa mora že biti objekt z gradbenim dovoljenjem.

Dovolj velik za udobno parkiranje Tipične dimenzije nadstreška za eno vozilo so vsaj 3 x 5 metrov. Za večja vozila morajo biti mere prilagojene tako, da nadstrešek prekriva vozilo v vsako stran vsaj pol metra. Avtomobil je tako zaščiten pred vremenskimi vplivi, na suhem pa so tudi uporabniki, ki vozilo zapuščajo ali vanj sedajo. Nadstreški imajo lahko zaprte stranice. Takšni nadstreški so manj zračni ter bolj opazni; če niso dovolj veliki, je vstopanje v vozilo lahko oteženo. Zaprte stranice bolje ščitijo pred dežjem in snegom, ponujajo pa tudi več zasebnosti, saj prisotnost oziroma odsotnost vozila (in s tem lastnika) ni takoj opazna. Nadstreški z zaprtimi stranicami so lahko precej vpadljivi, zato velja dobro premisliti o stranicah in ob nadstrešek po možnosti zasaditi nekaj zelenja, ki omogoči, da se nadstrešek zlije z okolico.

Les, kovina, steklo, plastika Zaradi priljubljenosti nadstreškov je izbira zares velika. Izbirate lahko med številnimi izvedbami, ki se razlikujejo po videzu, vzdrževanju, ceni in zahtevnosti gradnje. Najbolj enostavna je postavitev montažnih kovinskih nadstreškov v obliki konzol. Konstrukcija je sestavljena iz dveh ukrivljenih kovinskih nosilcev, ki nosita kritino. Konzolni nadstreški so pogosti na skupnih parkiriščih stanovanjskih stavb in pred poslovnimi objekti, a so za družinske hiše manj primerni, saj lahko poiščemo oblike, ki so bolj usklajene z okolico. Kovinski nadstreški so za vzdrževanje najmanj zahtevni, leseni pa zahtevajo občasno obnavljanje zaščitnega premaza ter več pozornosti pri izvedbi konstrukcije, da je ta predvsem na stiku s tlemi zaščitena pred vlago.