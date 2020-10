Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Ponoči se bo povsod zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 12 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno, del dopoldneva bo ponekod po nižinah še megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo povečini sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla.

Vremenska slika: Ciklonsko območje z vremensko fronto se prek Slovenije pomika proti vzhodu. Od severozahoda bo popoldne k nam v višinah začel dotekati postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva oblačno z dežjem, ob Jadranu bodo tudi nevihte. Zapihal bo severni veter, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja. Padavine bodo popoldne ponehale, od zahoda se bo jasnilo. V četrtek bo sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.

Biovreme: Popoldne bo vremenska obremenitev popustila. V četrtek bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden.