Po deležu so v vrhu sicer evropski poslanci iz Švedske - srečanje z lobisti jih je doslej prijavilo 90 odstotkov. Po deležu so v vrhu še predstavniki iz Finske, Luksemburga in Nizozemske. Med drugim pa lobisti niso obiskali še nobenega evropskega poslanca iz Hrvaške in Cipra.

Med slovenskimi predstavniki so srečanje z lobisti prijavili Milan Brglez (S&D/SD), Klemen Grošelj (Renew/LMŠ) ter Romana Tomc in Milan Zver (oba EPP/SDS). Skupno so prijavili 27 srečanj, med njimi pa je najbolj aktivna Tomčeva, ki je imela 13 srečanj. Sledi Zver z devetimi srečanji, Brglez je prijavil štiri, Grošelj pa enega. Večina jih je imela srečanja tudi napovedana na svojih spletnih straneh.

Pri Romani Tomc tudi predstavniki podjetja Uber Tomčeva je večino svojih srečanj glede na podatke portala Integrity Watch opravila v vlogi članice Evropskega parlamenta, tematsko pa sicer večinoma sovpadajo s področji odborov, katerih članica oz. nadomestna članica je. Več srečanj je imela z različnimi organizacijami s področja demografije in družinske politike, kar je načeloma tudi področje, s katerim se ukvarja odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, katerega članica je. Med drugim je prijavila še srečanje s predstavniki Evropskega združenja za igre in stave v okviru odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, kjer je nadomestna članica, ter s predstavniki podjetja Uber. Več srečanj je imela tudi v okviru delegacije za severno sodelovanje in odnose s Švico in Norveško. Vsa srečanja med lobisti in Zverom pa so potekala v okviru njegovih pristojnosti člana odbora za kulturo in izobraževanje, kjer je poročevalec za program Erasmus+.