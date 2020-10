Nuša Pavlinjek, Roto Pavlinjek

Ob prejemu naziva gazela vsako podjetje zasije in se loči od konkurence. V družbi Roto Pavlinjek je ta prestižna nagrada imela zelo dobre motivacijske učinke na zaposlene posameznike in ekipe ter nam dala dodaten elan in spodbudo. Uvrstitev med gazele manjšim podjetjem pomaga povečati prepoznavnost, ugled in verodostojnost ter jih loči od množice, kar lahko izkoristijo za povečanje prihodkov in dobička ter okrepitev prepoznavnosti blagovne znamke. Večjim, kot je naše, pa je potrditev, da smo še vedno dinamični in inovativni. Projekt gazela v slovensko družbo vnaša pozitivno podjetniško klimo in spodbuja mlade, da najdejo priložnost za kariero v domačem poslovnem okolju.