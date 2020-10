1. Kdo je avtor teorije, na podlagi katere je človek leta 1969 prvič stopil na Luno?

a) Albert Einstein,

b) Herman Potočnik Noordung,

c) Stephen Hawking,

d) Žiga Virc, režiser filma Houston, we have a problem.

2. V Maribor so v 80. letih prihajali kirurgi iz vsega sveta, da bi:

a) se učili revolucionarnega zdravljenja opeklin od slovenske kirurginje Zore Janžekovič, ki se umešča med 25 najvplivnejših zdravnikov 20. stoletja,

b) se spoznali z zdravnico in humanitarko Ninno Kozorog, zlato maturantko gimnazije Celje Center, ki je končala tako študij medicine kot tudi elektrotehnike in magistrirala iz bioinformatike,

c) postavili temelje Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, ustanovljeni leta 2003,

d) se ob Limbuškem jezeru oddahnili v prvi čokoladni vasi na svetu, oblikovani po trajnostnih načelih.

3. Katero podjetje je razvilo inovacijo, programsko aplikacijo weld cockpit, ki se je na trgu tako uveljavila, da so jo kopirali celo globalni konkurenti:

a) slovenski Virs iz Lendave,

b) podjetje, v katerem pravijo: Virsaj z nami,

c) zlata gazela Slovenije 2019, v kateri je kar tri četrtine zaposlenih inženirjev,

d) držijo vsi odgovori.

4. Na reliju Dakar motoristi zmagujejo tudi zaradi delčka, ki ga v motor vgrajuje:

a) Miran Stanovnik, nekdanji redni udeleženec najtežje avtomobilistične in motoristične preizkušnje na svetu, ki je kasneje postal župan občine Log - Dragomer,

b) MAN, eno vodilnih podjetij za proizvodnjo vozil in strojegradnjo v Evropi, ki redno opremlja tudi voznike na tej dirki,

c) podjetje Roto Pavlinjek iz Murske Sobote, nosilec priznanja dravsko-pomurska gazela 2010,

d) Ricky Brabec, zmagovalec Dakarja 2020.

5. Če boste gost v kateri od najprestižnejših hotelskih verig po svetu: Sheraton, Hampton by Hilton, Intercity, Novotel, Holiday Inn, boste v njih našli:

a) brisače iz popolnoma recikliranega blaga,

b) ogledala, ki odgovorijo: Ogledalce, ogledalce na steni, povej, katera najlepša v deželi je tej,

c) gotove kopalnice, ustvarjene v podjetju Varis Lendava, dravsko-pomurski gazeli 2017,

d) brezplačne Netflixove videovsebine.

6. Cleangrad je:

a) inovativni čistilni servis, specializiran za gradove,

b) naziv varnostnega protokola za zaščito pred koronavirusom v bolnišnicah,

c) mesto v Ukrajini, znano po izredni čistoči cest in pločnikov,

d) dinamično rastoče podjetje iz Ljutomera, ki šteje med vodilne proizvajalce čistih prostorov in opreme v Evropi.

Pravilni odgovori:

1. b Konec leta 1928 je (z letnico 1929) v Berlinu izšla knjiga Hermana Potočnika (psevdonim Herman Noordung): Problem vožnje po vesolju – raketni motor. Knjiga tega slovenskega raketnega inženirja, pionirja kozmonavtike (astronavtike), vesoljskih poletov in tehnologij velja za eno temeljnih del prve generacije raziskovalcev vesolja. V otroštvu se je z družino preselil v Maribor, kjer je obiskoval osnovno šolo.

2. a Zora Janžekovič, slovenska kirurginja, primarijka in univerzitetna profesorica je v letih 1868–1984 na opeklinskem oddelku mariborske bolnišnice gostila več kot 200 vodilnih kirurgov z vsega sveta, ki so se prišli učit njene izjemno uspešne nove metode zdravljenja hudih opeklin. Medicinska revija Medscape, ki jo redno spremljajo zdravniki iz vsega sveta, jo je uvrstila na seznam 25 najvplivnejših zdravnikov 20. stoletja.

3. d Podjetje Virs iz Lendave je nosilec najvišjega priznanja zlata gazela Slovenije 2019. Specializirani so za avtomatizacijo in robotizacijo na področju varjenja in rezanja. Paradna produkta podjetja, kjer je kar tri četrtine vseh zaposlenih inženirjev, sta med drugim tudi weld cockpit in roboflex, plod lastnega razvoja.

4. c Mednarodno podjetje Roto s sedežem v Murski Soboti proizvaja več kot 4000 različnih izdelkov. Izdelali so veliko unikatnih rešitev za rezervoarje za gorivo v ekstremnih razmerah (mraz, prah, vročina, hitrost, vibracije), eden izmed takih je rezervoar za zmagovalca slovitega relija Dakar na motorju KTM.

5. c V podjetju Varis Lendava gotove kopalnice izdelujejo že od leta 1978 in so si skozi leta zgradili položaj enega od treh vodilnih evropskih ustvarjalcev gotovih kopalnic. Za dizajn radiatorja Memory so prejeli svetovno znano nagrado red dot award winner 2015 v kategoriji ogrevanja.

6. d V podjetju Cleangrad, nominiranem za priznanje gazela dravsko-pomurske regije 2014, izdelujejo čiste prostore in opremo za farmacevtska proizvodna podjetja, laboratorije, mikroelektronska podjetja, za sterilno proizvodnjo in bolnišnice ter živilsko industrijo. Ponosni so na lastni inovaciji: hermetično zaprta enokrilna vrata z napihljivim tesnilom ter LED-svetilko, ki je vgrajena v strop čistega prostora in je visoka le 47 milimetrov.

© Zasnova in besedilo: projekt Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade navdušuje za inovativnost, inženirstvo, naravoslovje in tehniko.