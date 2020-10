Podjetnost je ena ključnih kompetenc 21. stoletja, na osnovi katere so mladi za delodajalce bolj zaposljivi in učinkoviti. Podjetnost ni več izbira, temveč nuja.

Podjetnost je kompetenca za življenje. Podjeten posameznik zna zaznavati priložnosti v okolju in razvijati ideje ter jih uresničevati v praksi. Ko si podjeten, znaš prepoznati svoje talente in pozitivne lastnosti, predvsem pa znaš lastno znanje predstaviti in uporabiti, pogumno in učinkovito vstopaš na trg dela ali vodiš svojo kariero. V šolskem prostoru govorimo o razvijanju osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnost in ustvarjalnost, sprejemanje tveganja ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za dosego ciljev. Pri razvoju vseživljenjske kompetence podjetnosti gre tudi za spodbujanje družbene odgovornosti, saj z njeno pomočjo pozitivno vračamo družbi. Mlade namreč opolnomočimo za etično in odgovorno ravnanje, da se zavedajo, da živijo v družbi, ki ima določena pravila in vrednote.

Ko pogledamo v prakso, se od prvega razreda naprej od nas pričakuje, da znamo suvereno nastopati, da znamo oceniti, v čem smo dobri in kaj nam ne gre. Ko pa smo to začeli spraševati učitelje, smo ugotovili, da znamo zelo hitro našteti, kaj nam ne gre, v čem smo dobri, pa ne. Težko je to prenašati na otroke, ki v prvi triadi še ne potrebujejo spodbude, a starejši kot so, bolj sledijo in izgubljajo samozavest, predvsem samoiniciativnost.

Ko smo na ministrstvu raziskovali to področje, smo ugotovili, da je tudi naša slovenska kultura drugačna. Ni zaželeno, da se izpostavljamo, v čem smo dobri. Zato smo razmišljali, kako to spremeniti v šolskem prostoru. Če želimo zadostiti potrebam razvoja in hitro spreminjajočih se potreb na trgu dela, moramo spremeniti način razmišljanja in kulturo šole, pa tudi naše družbe. Ne samo mlade, predvsem učitelje in ravnatelje moramo opremiti z drugačnimi kompetencami, spremeniti je treba način razmišljanja in poučevanja, kulturo in organizacijo. Dejstvo je, da podjetnost potrebuje vsak, ne le tisti, ki ga to zanima, ali tisti, ki želi biti podjetnik. Če v šolskem sistemu podjetnosti ne bi spodbujali in razvijali, je trg dela prvi, ki jo od mladih pričakuje. Ne le hitro rastoča podjetja gazele, temveč vsi pričakujejo, da zna posameznik učinkovito predstaviti in uporabiti svoje znanje, da se zna predstaviti, da je samoiniciativen ter da se dobro znajde v času in prostoru.

Rezultati so dobri, saj je vedno več mladih, učiteljev in ravnateljev že naredilo velik napredek. 15 kompetenc podjetnosti umeščamo v šolski prostor prečno na različne načine s krovnimi projekti, spodbujanjem dobrih praks in osveščanjem. S prvim Festivalom podjetnosti smo predstavili dobre prakse, ki jih imamo na terenu in smo jih že razvili. Projekta Vrata odpiram sam in YouthStart sta postavila temelje. Zdaj imamo 120 šol v projektu Pogum in 90 odstotkov gimnazij v projektu Podvig, ki skupaj z različnimi deležniki iz gospodarstva, znanosti in sociale razvijajo modele spodbujanja podjetnosti. Ne pričakujemo, da jih bomo v enem letu popolnoma opremili za podjetnost in spremenili kulturo. Zavedamo se, da je to dolgoročni proces. Čez eno leto bomo videli, kaj smo s tema projektoma naredili: kje se je zgodil premik in kje so še priložnosti. Ustanovili smo Nacionalni strateški svet za podjetnost, v katerega smo vključili tako šolnike kot vse, ki se na najrazličnejše načine ukvarjajo s spodbujanjem podjetnosti v družbi, od gospodarstva do medijev, ki krojijo javno mnenje. Samo vsi skupaj lahko naredimo premik v načinu razmišljanja o tem, kaj smo in kam želimo priti.