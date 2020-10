Kljub vsem možnim argumentom, med katerimi je bil tudi dopis prvega moža evrolige Jordija Bertomeua, košarkarji Cedevite Olimpije pri pristojnih organih v državi niso bili uspešni v svoji nameri. Potem ko so med polčasom nedeljske tekme 1. kroga lige ABA proti Krki izvedeli, da je s koronavirusom okužen Alen Hodžić, so novi testi v torek dopoldne razkrili, da ni pozitiven nihče drug. Kljub temu so morali Ljubljančani po veljavnih predpisih v desetdnevno karanteno, kar pomeni, da ne bodo igrali današnje tekme drugega kroga evropskega pokala proti Bursasporju v Stožicah. Ker morajo ekipe po predpisih evrolige tekme v primeru, da imajo osem zdravih igralcev, igrati, bo Olimpija zaradi nerazumljivih in športu škodljivih ukrepov tekmo izgubila za zeleno mizo z 0:20. Če vodstvo evropskega pokala zmajem ne bo šlo na roko in prestavilo tekme 3. kroga proti Gran Canarii s torka na sredo, se bo zgodilo enako. Desetdnevna karantena se za Olimpijo namreč izteče v torek ob polnoči.

»Kljub vsem epidemiološkim smernicam, ki se jih v klubu držimo od začetka pandemije koronavirusa, smo se zavedali, da bo prej ali slej covid-19 potrkal tudi na naša vrata. Zahvaljujemo se vodstvu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je prisluhnilo našim željam o tem, da bi lahko nadaljevali tekmovanja ob tem, da je pozitivni igralec v karanteni, preostanek ekipe pa ob negativnem testu na covid-19 nadaljuje trenažni proces. Zavedamo se, da pravila obstajajo zato, da se jih držimo. Nihče pa ne ve, v kakšnem stanju bo ekipa po desetdnevni karanteni, brez pravega trenažnega procesa in stika z žogo. Trenutno je naša glavna naloga, da poskrbimo za to, da igralci in člani strokovnega štaba naslednje dni preživijo ob spoštovanju vseh predpisov. Žalostna novica za naš klub in vse navijače pa je, da zaradi predpisov ne bomo nastopili na vsaj eni tekmi evropskega pokala, ki jo bodo posledično registrirali z zmago naših tekmecev, saj smo imeli dovolj igralcev za igranje tekme, a zaradi predpisov NIJZ to ni mogoče,« je dogajanje opisal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec.

V nadaljevanju je Užbinec opozoril na nehumane ukrepe, ki slovenskemu športu delajo veliko škodo. »V vseh državah, iz katerih prihajajo naši tekmeci, so predpisi in smernice drugačni. V skladu s propozicijami tekmovanja lahko v primeru enega pozitivnega ali morda celo več pozitivnih primerov ekipa še vedno nastopi na tekmi in nadaljuje trenažni proces, seveda ob tem, da preostanek ekipe prejme negativne izide testiranja in da je igralec, ki prejme pozitiven rezultat, umaknjen v samoizolacijo. Na odgovorne apeliramo, da spremenijo obstoječe predpise, omejitve in smernice ter dovolijo, da vse slovenske športne ekipe v primeru pozitivnega primera znotraj ekipe športnika ali športnico pošljejo v karanteno, drugi pa ob predložitvi negativnega testa lahko nadaljujejo trenažni proces. Če bodo še naprej veljali obstoječi ukrepi, bodo vsi slovenski klubi nekonkurenčni v vrhunskih evropskih tekmovanjih, to pa ima lahko velik vpliv na slovenski šport v celoti,« je odgovornim v razmislek povedal Užbinec. Tistim odgovornim, ki se ob uspehih športnikov in športnic tako radi silijo v ospredje, ko pa ti potrebujejo pomoč ali celo zgolj to, da jim ne mečejo polen pod noge, pa jih ni nikjer.