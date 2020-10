Evropska komisija je objavila dolgo pričakovano poročilo o napredku sedmih držav, ki želijo biti članice EU, ter ga tokrat pospremila z napovedjo velike finančne injekcije Zahodnemu Balkanu v višini devetih milijard evrov podpore in do dvajset milijard evrov naložb v obdobju 2021–2027. Komisar za sosedsko politiko in širitev Oliver Varhelyi je ob tem dejal, da morajo članice iti Uniji naproti z jasnimi reformami in napredkom, sicer financiranje ne bo mogoče. Varhelyi bo zdaj sicer obiskal vse države. Poročilo je prvo po letos spremenjeni širitveni metodologiji, ki omogoča tudi nazadovanje v procesu pogajanj za članstvo.

Črna gora: pozorni na preobrat Črna gora je od držav, ki si želijo članstva, prišla najdlje in je odprla že vsa pogajalska poglavja, tokrat pa je deležna kritik komisije na področju svobode govora. Vodja predstavništva EU v Črni gori Oana-Cristina Popa je posebej izpostavila tudi nezaupanje med političnimi akterji ter velik politični preobrat v državi. V Bruslju vsekakor pozorno spremljajo dogajanje, ker je na volitvah konec avgusta večino izgubila proevropska struja predsednika Mila Đukanovića, zmagala pa je pisana opozicijska koalicija, v kateri prevladujejo prosrbske stranke, ki so naklonjene tudi Rusiji.

Srbija: mediji naklonjeni SNS Tudi pri Srbiji, edini državi poleg Črne gore, ki se že pogaja o članstvu, komisija opozarja na politični element, namreč na opozicijski bojkot letošnjih parlamentarnih volitev, pa tudi veliko naklonjenost medijske krajine predsednikovi Srbski napredni stranki (SNS), ki je na volitvah močno zmagala in v ponedeljek za premierko spet predlagala Ano Brnabić. Varhelyi je napredek pri vladavini prava predstavil kot pogoj za odprtje novih pogajalskih poglavij. Ob tem Bruselj Srbijo, ki je blizu Moskvi in Pekingu, pomenljivo opozarja, naj da več poudarka EU kot »glavnemu političnemu in gospodarskemu partnerju«, kot je poročala Politika.

O Severni Makedoniji pozitivno Pozitivno poročilo je dobila Severna Makedonija, ki po dolgoletni blokadi s strani Grčije in potem še Francije upa na začetek pogajanj o članstvu še letos – če ga zaradi dvostranskih vprašanj tokrat ne ustavi Bolgarija, pred čimer je včeraj posvaril tudi makedonski minister za evropske zadeve Nikola Dimitrov. V Bruslju so sicer zadovoljni z volilno zmago proevropske struje Zorana Zaeva, državo pa opozarjajo predvsem na korupcijo.

Albanija polarizirana Albanija je tako kot Severna Makedonija že kandidatka za članstvo, pogajanj pa še ni začela in jih ne bo, vsaj dokler ne popolni ustavnega sodišča, piše v poročilu komisije. Opozarjajo tudi na pomanjkljiv boj proti korupciji in polarizacijo političnega prostora.

BiH: dolga vrsta nalog Komisija kritizira BiH zaradi izostanka političnih reform in volilne zakonodaje, pri čemer je Varhelyi posebej izpostavil pomen tekoče izvedbe novembrskih lokalnih volitev, preglednost političnega financiranja in boja proti korupciji ter izzive na praktično vseh drugih področjih.

Kosovo: omejen napredek Pri Kosovu komisija ugotavlja omejen napredek pri reformah in od uradne Prištine pričakuje podvojitev naporov za približevanje EU ter manj politične polarizacije. Poročilo je na Kosovu sprožilo mnoge komentarje, tudi da je talec pogajalskega procesa s Srbijo.