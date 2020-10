Primorski dnevnik, ki je včeraj poročal o tem, se je oprl na razkritja v napovedi televizijske oddaje Le Iene (ta je bila na sporedu sinoči), kjer so pridobili dokazila o tem, da se je iz državne blagajne Svetega sedeža na račun podjetja s sedežem v Ljubljani v štirih letih steklo 500.000 evrov. Denar pa ni šel za humanitarno dejavnost oziroma prizadevanja za izpustitev ugrabljenih misijonarjev, za kar naj bi ga uradno porabili, temveč za nakupe luksuznih dobrin. V škandal naj bi bil vpleten nekoč zelo vpliven kardinal Giovanni Angelo Becciu.

Denar naj bi bil iz vatikanskega državnega tajništva preko Deželne banke Slovenija nakazan na račun podjetja Logsic s sedežem na Dunajski cesti 51 v Ljubljani, ki naj bi se ukvarjalo s humanitarno dejavnostjo. Njegova ustanoviteljica in direktorica je 39-letna Sardinka Cecilia Marogna. Iz dokumentov naj bi bilo tudi razvidno, da sta Marogna in nekdanji kardinal Becciu v zaupnem odnosu. Pred dvema tednoma naj bi novinarji omenjene oddaje prejeli nepodpisano kuverto z dokazili. Z vatikanskim denarjem naj bi 39-letnica kupovala luksuzne dobrine – čevlje, torbice, modne dodatke pa tudi razkošen fotelj iz usnja – v butikih, kot so Prada, Moncler, Saint Laurent…

V pogovoru za Corriere della Sera je Marognova, ki se predstavlja kot izvedenka za mednarodne teme, zavrnila očitke. Leta 2015 naj bi kardinala Becciuja sama prosila za srečanje. »Sprejel me je na državnem tajništvu, 20-minutno srečanje pa se je razvleklo na poldrugo uro,« je povedala. Marognova še trdi, da je Svetemu sedežu pomagala pri diplomatskem posredovanju v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Tudi za TV Slovenija je včeraj potrdila, da je preko svojega podjetja od Vatikana prejela pol milijona evrov, ki jih je porabila (tudi) za zasebne namene. Becciu je preiskovalcem dejal, da ga je Marognova ogoljufala. Kardinalov odstop naj bi bil povezan s preiskavo v zvezi z nakupom luksuznih nepremičnin v središču Londona in zlorabo denarja za pomoč najrevnejšim. nr