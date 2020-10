"Ne morem verjeti, da moram to napisati, vendar moj oče, Edward Lodewijk Van Halen, je to jutro izgubil dolgo in naporno bitko z rakom," je sporočil njegov sin Wolf Van Halen.

Eddie van Halen je bil ameriški glasbenik nizozemskega rodu, avtor, producent in tudi glasbeni inovator. Bil je glavni avtor skladb legendarne rockovske zasedbe Van Halen, ki jo je leta 1974 osnoval z bratom, bobnarjem Alexom Van Halenom, basistom Markom Stonom in pevcem Davidom Leejem Rothom.

V bendu je bil glavni kitarist. Leta 2012 so ga bralci revije Guitar World uvrstili tudi na lestvico stotih največjih kitaristov vseh časov.

Med največjimi in najbolj znanimi uspešnicami Van Halenov je zagotovo single Jump. Sicer pa so ena najbolj prodajno uspešnih zasedb. Po podatkih spletne enciklopedije Wikipedia so samo v ZDA prodali 56 milijonov albumov, še več kot 80 milijonov pa v svetu.