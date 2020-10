Čeprav so bili vsi igralci in člani strokovnega vodstva slovenske reprezentance negativni na testiranju na koronavirus, je ta vseeno ostala brez vezista Nina Koutra, ki je navdušil na tekmah septembra, ko je bil med najboljšimi igralci ob zmagi proti Moldaviji. Ker sta bila dva igralca Mure pozitivna na koronavirus, je bila za celotno ekipo prekmurskega prvoligaša odrejena karantena, zato se je moral Kouter kljub negativnemu testu vrniti v Prekmurje.

Kek pohvalil Lovriča, Jurčevića in Tijanića

»Ne preostane drugega, kot da odločbe in priporočila spoštujemo. Žal smo izgubili igralca, ki je pokazal, da nanj lahko računamo na naslednjih tekmah. Vprašanje je, kam nas bo pripeljalo, če bodo morale celotne ekipe v karanteno ob vsakem pozitivnem testu,« je mnenje selektorja Matjaža Keka, ki bo skupaj z igralci v naslednjih dneh reprezentančne akcije testiran vsaj še trikrat. Po tekmi s San Marinom bo morda poslal vabilo še kakšnemu igralcu, prvi na seznamu je član mlade ekipe do 21 let Adam Gnezda Čerin. Igralec Genoe Miha Zajc je že pred dnevi zaradi okužbe s koronavirusom (ne kaže nobenih simptomov bolezni) odpovedal nastop v reprezentanci. Drevi bo zaradi poškodbe manjkal tudi napadalec Andraž Šporar (zadnji dan prestopnega roka propadel prestop iz Sportinga Lizbona v Torino) in ga bodo skušali pripraviti za tekmi lige narodov s Kosovom in Moldavijo.

Slovenija bo igrala s San Marinom, ker kakovostnejšega tekmeca ni bilo na razpolago. Ker bo Slovenija v ligi narodov gostovala v Prištini in Kišinjevu, ni hotela, da bi kar tri tekme igrala v gosteh. Drevi bodo dobili priložnost nogometaši, ki niso bili v ospredju, a so že dlje časa del ekipe, ter novinci. »Tekma bo za nas nadaljevanje procesa treninga. Skušali bomo napredovati glede igre in dvigniti agresivnost ter tiste elemente, ki spadajo v evropski nogomet. San Marino ni ekipa, ki prihaja v Slovenijo kot skupina turistov. Pričakujem, da se bo zaprl, kar pomeni, da bo treba najti rešitve v zgoščenem prostoru, zato bo potrebne več kreativnosti, odločnosti in poguma v igri ena na ena. Septembra smo bili v zadnji tretjini igrišča preveč statični,« je v pričakovanjih izpostavil Kek, ki je pohvalil veliko zagnanost novincev Lovriča, Jurčevića in Tijanića. Poudaril je, da sta Lovrič in Tijanić v odsotnosti Iličića še posebej dobrodošla, ker znata s preigravanji reševati stvari v igri ena na ena.