Kar je logično. Rdečega vraga je treba spoznati od znotraj! Herojska vlada pod pogumnim poveljstvom neustrašnega vojskovodje ne more za začetek regijskih obiskov izbrati kakšne zelene regije, recimo Istre. Treba je tja, kjer je najhuje, kjer je sovražnika največ. Ali kot bi dejal veliki Donald Trump, spoznati je treba pravo šolo, ne tiste iz učbenikov, in šele potem veš, s kom ali s čim imaš opraviti. In šele potem lahko razumeš.

P. S.

Ministrica za tekoče posle Aleksandra Pivec bo šla na Koroško verjetno le, če se bo kaj popilo, kaj pojedlo in kje prespalo.