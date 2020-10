Vorajut Juvidja, bogati dedič Red Bulla, energijske pijače, ki »ti da krila«, je pred osmimi leti po Bangkoku divjal s ferrarijem, povzročil prometno nesrečo, v kateri je povozil policista na motorju ter ga več metrov vlekel za seboj, nato pa s kraja nesreče pobegnil. Policist je umrl. Sprva se je v rokah policije znašel napačen osumljenec, ki je »priznal«, da je sedel za volanom avtomobila prestižne znamke. Ko so prevaro razkrili, so takrat 27 let starega bogataša sicer prijeli, a so ga po plačilu varščine tudi izpustili. Naslednjih pet let to ni vplivalo na njegovo razkošno življenje, izogibal se je tiralicam, sodnih narokov se zaradi »bolezni« ni udeleževal, ko so leta 2017 izdali nalog za njegovo aretacijo, jo je Boss (Šef), kakor je v domovini znan 35-letnik, z zasebnim letalom popihal iz domovine. Do danes ga niso našli.

Obtožba zaradi prehitre vožnje je že zastarala, je pa letos poleti sodišče v Bangkoku po novih obtožbah nevarne vožnje, s katero je povzročil smrt človeka, pobega s kraja nesreče in uživanja drog – v krvi so našli sledi kokaina – odredilo njegovo aretacijo, prejšnji teden pa ga je mednarodna policijska organizacija Interpol uvrstila na rdeči seznam. »194 članic organizacije smo prosili za pomoč pri iskanju. Narediti moramo vse, da ga privedemo nazaj v domovino, saj je osumljen resnega zločina,« je za Reuters potrdil predstavnik kraljeve tajske policije. Grozi mu do deset let zapora, si je pa z domnevno poravnavo nekaj več kot 70.000 evrov družini umrlega policista kupil mir v civilnem postopku.

Primer je v javnosti že večkrat izzval ogorčenje, nazadnje julija letos, ko je generalni državni tožilec opustil prvotno ovadbo zoper razvpitega dediča. To je Tajce dodatno utrdilo v splošnem prepričanju, da pred zakonom niso vsi enaki in da so bogataši privilegirani. Pred nekaj tedni zaključena (notranja) preiskava je pokazala, da je vplivna in bogata družina Vorajutu kupila svobodo, v zaroti pa so sodelovali številni visoki predstavniki politike, odvetniki in tudi tožilec. Ali jih bodo sodno preganjali, še ni znano.

Dedek soustanovitelj Red Bulla Življenje 35-letnika na begu ni prav nič podobno večini drugih, ki se pred roko pravice skrivajo po votlinah ali zakotnih motelih, saj prihaja iz ene najbogatejših in najbolj znanih tajskih družin. Kaj veliko se tudi ni ravno skrival. Novinarji tiskovne agencije AP so ga pred leti s pomočjo objav na družbenih omrežjih našli v luksuznem letovišču v Laosu, kjer je z družino obiskoval templje, jedel v prestižnih restavracijah in ob bazenu užival na soncu, opazili so ga tudi v Monaku, v japonskem zabaviščnem parku Harryja Potterja, rojstni dan je praznoval v restavraciji Gordona Ramsayja v Londonu. Denarja mu kakopak ne manjka. Njegov dedek, pokojni Čaleo Juvidja, je namreč soustanovitelj podjetja Red Bull, ki proizvaja istoimensko energijsko pijačo, mešanico vitaminov, sladkorja in kofeina, z znamko pa je zgradil svetovni imperij. Njegova družina je še danes lastnica polovice podjetja, po podatkih revije Forbes je s 17,2 milijarde evrov druga najbogatejša v državi. Sin revnih kitajskih priseljencev je poklicno pot začel kot trgovec antibiotikov, sčasoma je ustanovil lastno farmacevtsko podjetje, sledeč »božanskemu navdihu« pa je razvil energijsko pijačo krathing daeng, ki jo je svetu prvič predstavil leta 1976. Začetki niso bili obetavni, a mu je na pot uspeha pomagal tudi logotip z rdečima indijskima bizonoma, priljubljeno živaljo na Tajskem. Nekateri so takrat celo verjeli, da kemično spojino tavrin (v latinščini govedo, bik) dejansko pridobivajo iz bikovih prašnikov, kar da jim daje dodatno moškost in moč. Pijača je kmalu osvojila tajske delavce, za ključen globalni preboj pa se Juvidja lahko zahvali avstrijskemu trgovcu Dietrichu Mateschitzu, ki ga je »čudežni« napitek ozdravil utrujenosti po dolgem letu. Leta 1984 sta moška postala partnerja, tri leta kasneje sta v svet poslala zahodnjakom prilagojeno pijačo. Takrat se je tudi rodil slogan »Red Bull ti da krila«. V podjetje je vsak od njiju vložil pol milijona dolarjev (danes bi to bilo 1,1 milijona), vse drugo je zgodovina. Prek podjetja ima družina v lasti medijsko podjetje, nogometno ekipo, dirkalnike in več letal, sponzorirajo številne koncerte, dogodke in športne prireditve po vsem svetu, so tudi edini uvozniki ferrarijev na Tajsko.