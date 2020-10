Shiffrinova, ki je s 66 zmagami najuspešnejša v svetovnem pokalu med še aktivnimi tekmovalci in tekmovalkami, na večni lestvici najuspešnejših serijskih zmagovalcev tekem svetovnega pokala pa so pred njo le Marcel Hirscher (67), Vonnova (82) in Ingemar Stenmark (86), pravi, da "brez mame Eileen zagotovo ne bi bila več tukaj".

Nepričakovana smrt očeta Jeffa, ki je v 65 letu starosti umrl letos februarja v nesrečnem dogodku v domačem Koloradu v ZDA, jo je zelo pretresla. Podrl se ji svet, kot ga je poznala. Novica o smrti očeta, ki je bil skupaj z njeno mamo tudi njen prvi trener, jo je ujela v Evropi sredi tekmovalne sezone. Nemudoma se je odpravila domov ter se za nekaj časa umaknila iz karavane.

Po enomesečnem žalovanju se je mislila še vrniti marca v Areju, a se je svetovni pokal končal predčasno zaradi novega koronavirusa, tako da ni ubranila velikega kristalnega globusa za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala, ki ga je osvojila Italijanka Federica Brignone.

Po smrti očeta so je spreletavale tudi misli, da bi se za dlje časa umaknila iz belega cirkusa ter pri 25 letih končala kariero. "Ne v klasičnem smislu. Toda spraševala sem se, ali se splača biti tako daleč od doma," je danes na medijskem spletnem videokonferenčnem srečanju svojega avstrijskega opremljevalca Atomic dejala ameriška dvojna olimpijska prvakinja.

"Želela bi si, da bi preživela več časa z očetom. Toda šport, s katerim se najraje ukvarjam, me oddaljuje od ljudi, ki jih imam rad," je med drugim povedala trikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala Shiffrinova, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Težko je reči, kaj lahko pričakuje v svetovnem pokalu. "Veliko stvari je zame tako novih, kot da sem se rodila včeraj," je dejala 25-letna izjemna športnica, ki je v zadnjih osmih letih na novo spisala zgodovino alpskega smučanja.

Sölden, kjer se bo konec prihodnjega tedna nova sezona svetovnega pokala tradicionalno začela z veleslalomsko preizkušnjo, bi znal odgovoriti na številna vprašanja, je prepričana petkratna svetovna prvakinja Shiffrinova. "Mislim, da oče ne bi želel, da bi nehala. Toda jasno je, da brez mame zagotovo ne bi bila več tukaj."

Na ledeniku Rettenbach bosta 17. in 18. oktobra ženski in moški veleslalom, tokrat v znamenju najstrožjih zdravstvenih in varnostnih protokolov zaradi novega koronavirusa in brez navijaškega pridiha. Vsi tekmovalci se bodo morali testirati na okužbo s sars-cov-2 in bodo na ledeniku dejansko v varnem mehurčku.

V Söldnu bodo od Slovencev nastopili Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Neja Dvornik, Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

Zmagovalec lanskega moškega veleslaloma v Söldnu je bil Francoz Alexis Pinturault, žensko tekmo je dobila novozelandska senzacija Alice Robinson pred Shiffrinovo in Francozinjo Tesso Worley na drugem in tretjem mestu. Nosilca stopničk je imela tudi Slovenija po zaslugi tretjega mesta Kranjca.