Koga se boji gospod Jelko Kacin?

Gospoda Jelka Kacina poznamo kot odločnega in brezkompromisnega vladnega govorca, vselej kritičnega do skupin, ki ne upoštevajo odrejenih ukrepov za obvladovanje epidemije covida-19. Na praznovanju Marijinega vnebovzetja se je na Brezjah zbralo 3000 vernikov, med katerimi mnogi niso spoštovali epidemioloških ukrepov. Po praznovanju je bil gospod Jelko Kacin prizanesljiv, celo sočuten. »Mislim, da jih je (organizatorje, op. a.) prihod tako velikega števila vernikov presenetil,« je dejal. Zakaj so se mu zatresla kolena? Se Jelko Kacin boji Boga? Ali je zgolj pristranski?