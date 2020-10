Ponudniki, ki imajo prostore na Trubarjevi cesti, danes pripravljajo manjši dogodek, s katerim bodo proslavili letošnji zaključek prenove Trubarjeve ceste. Druženje in predstavitev posameznih ponudnikov bosta potekala od 16. do 19. ure. Ob 16.30 bo na križišču s Kastelčevo ulico potekal krajši program, potem pa se bo dogajanje preselilo vzdolž Trubarjeve ceste, in sicer bodo aktivnosti potekale na odseku od Resljeve do Vidovdanske.

Program bodo pripravili ponudniki s Trubarjeve ceste kar pred vrati svojih lokalov. Ekipa RogLaba bo denimo ponudila delavnice za odrasle, nastopile bodo trebušne plesalke, obiskovalci si bodo lahko ogledali razstavo fotografij, narejenih med prenovo Trubarjeve ceste, nekaj delavnic pa bo namenjenih tudi otrokom.

Organizatorji dogodka so združeni v skupino Trubarjeva na dlani, ki je nastala pred dvema letoma, vanjo pa so vključeni večinoma ponudniki z odseka Trubarjeve ceste od križišča z Resljevo proti križišču z Rozmanovo ulico. Pobuda Trubarjeva na dlani tako združuje ljudi, ki delajo in živijo na Trubarjevi cesti ali pa ulico zgolj obiskujejo. Vsem je skupno tudi to, da imajo »svojo« ulico radi, s povezovanjem pa želijo med drugim doseči, da bi zgodba te »posebne« ulice dosegla čim več ljudi. žir