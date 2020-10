Kot so sporočili iz klinike Isala, nekdaj Sophia, je ginekolog Jan Wildschut pri njih deloval med letoma 1981 in 1993. Leta 2009 je umrl.

Zaenkrat je znano, da je s svojo spermo zaplodil najmanj 17 otrok. Še vedno preiskujejo, ali jih je bilo morda več. V kliniki so njegova dejanja označili za moralno nesprejemljiva.

Dejanja ginekologa so v kliniki odkrili lani, nato pa so se v bolnišnici odločili, da skupaj z družino zdravnika in otroci zgodbo razkrijejo javnosti, da bi tako povečali transparentnost glede celotnega vprašanja oploditve z medicinsko pomočjo in darovanja sperme.

Povezavo z zdravnikom je prvi odkril eden od njegovih "umetnih" otrok, ko je iskal svoje korenine in v komercialni bazi podatkov DNK odkril, da je očitno v sorodu z nečakinjo Wildschuta.

"Nikoli si nismo mislili, da bi lahko bil on donator," je za časnik De Stentor dejal eden od staršev, ki je želel ostati anonimen. Ginekologa pa je opisal kot "prijaznega, predanega in poštenega videza".

Gre sicer za nov škandal v postopkih umetne oploditve na Nizozemskem. Lani je državo pretreslo razkritje, da je nek drug nizozemski zdravnik v Rotterdamu umetno zaplodil najmanj 49 otrok s svojo spermo.

Kljub škandalu pa so se v nizozemskem inšpektoratu odločili, da zadeve ne bodo podrobneje preiskovali. Kot so pojasnili, je do teh dogodkov prišlo v obdobju, ko še ni bilo ustrezne zakonodaje, ki bi urejala področje oploditve z medicinsko pomočjo, še poroča AFP.