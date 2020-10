Mobilni oddelek Finančne uprave RS (Furs) je policijo malo po 1. uri obvestil, da imajo v Grabonošu v postopku tovorno vozilo, ki ima nameščene prirejene naprave za prečrpavanje goriva iz drugih tovornih vozil.

Delavca Fursa sta do Romunov pristopila med izvrševanjem kaznivega dejanja. Osumljena sta, kljub pozivom naj se zaustavita, sedla v vozilo in se odpeljala. Med speljevanjem je voznik zapeljal v delavca Fursa, ki je moral odskočiti, da

osumljeni ni trčil vanj. Tovorno vozilo Romunov so nato zaustavili v Grabonošu, med ogledom pa so v njem našli črpalko in pribor za črpanje goriva, so pojasnili na policiji.

Za 34- in 25-letna državljana Romunije so odredili pridržanje in ju bodo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine in poskusa storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, privedli k preiskovanemu sodniku, so še zapisali.