Zorku in Brezigarju tako delovno razmerje preneha z današnjim dnem, upravičena pa sta do pogodbeno dogovorjene odpravnine v višini treh mesečnih prejemkov, so sporočili iz podjetja, zadolženega za vodenje projekta gradnje drugega tira med Koprom in Divačo.

Nova dvočlanska uprava bo tako z delom začela v sredo, Hevka pa je pred imenovanjem odstopil kot član nadzornega sveta 2TDK.

Hevka je sicer tudi vodja projekta za vzdrževanje cest pri Družbi za razvoj in upravljanje investicij DRI. Je inženir gradbeništva, obenem pa tudi magister ekonomskih in poslovnih ved. Ima 34 let delovnih izkušenj pri vodenju in svetovanju na gradbiščih ter pri vodenju najzahtevnejših infrastrukturnih projektov, so poudarili na 2TDK. Ob svoji profesionalni dejavnosti pa je tudi predsednik Turistične zveze Slovenije.

Černoša je medtem univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva z večletnimi izkušnjami z vodenjem investicijskih in infrastrukturnih projektov s področja gradbeništva. Izkušnje ima tudi s področja kohezijskih projektov. Opravljen ima strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva pri Inženirski zbornici Slovenije in usposabljanje za člane nadzornih svetov in upravnih odborov za podjetja v upravljanju Slovenskega državnega holdinga. V preteklosti je sodeloval tudi z direkcijo za infrastrukturo na področju projektiranja in vodenja infrastrukturnih projektov.