Žrtev je šele po odhodu neznancev ugotovila, da so jo oškodovali.

Po podatkih policije naj bi bil osumljenec srednjih let in močnejše postave, odpeljal pa naj bi se s sivim osebnim avtomobilom ljubljanskih registrskih oznak.

Policisti občanom ob tem ponovno svetujejo, naj bodo previdni ob obiskih neznanih oseb. Največ tovrstnih tatvin obravnavajo ravno v dopoldanskih urah, ko so starejši običajno sami doma. Prebivalcem svetujejo, da se ob obisku neznancev prepričajo, da gre dejansko za osebe, za katere se izdajajo, še bolje pa da osebo odslovijo in ji svetujejo, da se vrne kasneje, ko bo ob obisku prisotna oseba, ki ji zaupajo. Neznano osebo naj imajo ves čas pod nadzorom in jo ne vabijo v hišo.

Kot še svetujejo na policiji, naj bodo vrata hiše zaklenjena tudi, če jo zapustite le za kratek čas. Posebno pozornost je treba posvetiti opisu osebe ter znamki, tipu in registrski oznaki vozila. V primeru, da postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.