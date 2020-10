Danijel Bešič Loredan o tem, da bi morali za covid bolnike ubrati regionalni pristop zdravljenja

“Mislim, da bi od 15. maja do 15. avgusta, torej v treh mesecih, morali obrniti zgodbo in umestiti covid-19 v naš zdravstveni sistem. Če bi dali dekret, da mora vseh 26 zdravstvenih ustanov – bolnišnic – nameniti od 10 do 15 odstotkov postelj za covid bolnike, in bi ubrali regionalni, lokalni pristop zdravljenja, bi bilo stanje mogoče boljše ali pa bi bili bolje pripravljeni, če bi se tri mesece pogovarjali, kdo, kam in kje.”