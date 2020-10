Huaweijev predsednik za regijo srednje in vzhodne Evrope Radoslaw Kedzia je na današnji tiskovni konferenci prek videoklica povedal, da so pri podjetju zaradi namere vlade resno zaskrbljeni, izpostavil pa je tudi, da se za tako strog in diskriminatoren ukrep ni odločila nobena druga država v EU ali širši Evropi. Očitkom, da so za namere vlade izvedeli iz medijev, in nezadovoljstvu, da so ob svojih poskusih vzpostavitve stikov z vlado vselej naleteli na zaprta vrata, je dodal še kritiko, da je način opredeljevanja, kdo je dobavitelj z visokim tveganjem, nejasen. »Ni jasno ali o tem odloča ena oseba ali je šlo za glasovanje,« je še dodal Kedzia.

Konec prejšnjega tedna je v javnost prek medijev prišla novica, da je ministrstvo za javno upravo pripravilo sklep, v katerem družbo Huawei in z njo povezane družbe opredeljujejo za dobavitelja z visokim tveganjem. Kitajski tehnološki velikan obžaluje, da vladna stran z njimi glede tega ni stopila v stik niti niso prejeli odgovorov ali pojasnil v zvezi z domnevnim predlogom. O obstoju predloga in njegovi vsebini ter kriterijih za obravnavo Huaweija kot dobavitelja z visokim tveganjem smo ministrstvo za javno upravo povprašali tudi sami, vendar tudi nam na vprašanja še niso odgovorili.

Predstavniki Huaweija so na tiskovni konferenci vnovič izpostavili, da so obtožbe brez podlage in da doslej še nihče ni predložil dokazov o očitanih varnostnih luknjah njihovih izdelkov. Kedzia je dodal, da o ustreznosti izdelkov pričajo številni certifikati, hkrati pa so že pred časom vsem omogočili vpogled v delovanje njihove opreme v treh centrih za kibernetsko varnost v Evropi. Zagotovil je še, da Huawei spoštuje vso zakonodajo in je pri svojem poslovanju povsem transparenten ter odprt za pojasnila. O morebitnih pravnih potezah podjetja, če bo predlog sprejet, ni želel govoriti, saj želijo počakati uradni dokument. Generalni direktor slovenske podružnice Huaweija Histro Zhangqin pa je zagotovil: »Tudi če bi vlada potrdila sklep, Slovenije ne bomo zapustili.«