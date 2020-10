Predsednik komisije za nagrado za fiziko David Haviland je dejal, da letošnja nagrada »praznuje enega najbolj eksotičnih objektov v vesolju«. Fizik Roger Penrose, rojen v Veliki Britaniji, je nagrado prejel za odkritje, da so črne luknje neizogibna posledica Einsteinove teorije splošne relativnosti in s tem postavil teoretično podstat za trditev, da tovrstne luknje zares obstajajo. Črne luknje vase vsrkajo vse, kar se jim približa in jim ne more uiti niti svetloba.

Nemec Reinhard Genzel in Američanka Andrea Ghez pa sta zagotovila najbolj prepričljiv dokaz o obstoju supermasivne črne luknje v središču naše galaksije - Rimske ceste. Z uporabo največjih teleskopov na svetu sta pogledala skozi velike oblake medzvezdnega plina, videla do središča Rimske ceste in ugotovila, da ta ogromen vesoljski objekt, poimenovan Strelec A*, vleče skupek zvezd, ki krožijo okoli njega. »Navdušena sem nad prejemom nagrade in obenem zelo resno jemljem odgovornost tega, da sem četrta ženska, ki je prejela Nobelovo nagrado za fiziko,« je prejem nagrade komentirala Ghezova.

Razglasitev dobitnikov si lahko ogledate tukaj:

Med favoriti za nagrado sta bila lani sicer omenjana Američan Shep Doeleman in Nemec Heino Falcke, ki sta sodelovala pri prvem posnetku črne luknje iz središča galaksije Messier 87, ki je od nas oddaljena okoli 53 milijonov svetlobnih let. Posnetek so javnosti predstavili aprila lani. Švedski mediji so med možnimi dobitniki omenjali tudi ameriškega matematika Petra Shora, ki je utrl pot raziskavam na področju kvantnih računalnikov, in Francoza Alaina Aspecta za delo na področju kvantne prepletenosti.

Lani so Nobelovo nagrado za fiziko prejeli Američan kanadskega rodu James Peebles, ki je raziskoval nekatera temeljna vprašanja v kozmologiji, ter Švicarja Michel Mayor in Didier Queloz za odkritje prvega eksoplaneta oziroma planeta zunaj našega osončja. Danes jih poznamo že več kot 4000, še več tisoč pa jih je v postopku potrjevanja.

Nobelova nagrada za fiziko velja za najprestižnejšo nagrado za dosežke na področju fizike na svetu. Od leta 1901 jo podeljuje švedski Nobelov sklad za pomembne dosežke v fiziki in je ena od petih nagrad, ki jih je švedski izumitelj Alfred Nobel predvidel v svoji oporoki. Nagrajence izbira petčlanska komisija, ki jo volijo člani Kraljeve švedske akademije znanosti.