Ponoči se bo pooblačilo. Do jutra bo dež zajel vso Slovenijo, na jugu bodo tudi posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. V sredo zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, postopno se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo povečini sončno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla.

Vremenska slika: Nad Britanskim otočjem in Skandinavijo je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta se od severozahoda bliža Alpam. Pred njo doteka od jugozahoda k nam malo toplejši in prehodno nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dokaj sončno, bolj oblačno bo v hribovitih krajih severovzhodne Italije in zahodne Hrvaške, kjer bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V sredo bo sprva oblačno z dežjem, ob Jadranu bodo tudi nevihte. Zapihal bo severni veter, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja. Padavine bodo popoldne ponehale, od zahoda se bo jasnilo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. V noči na sredo in v sredo zjutraj bodo razmere za veliko ljudi obremenilne. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V sredo čez dan bo vremenska obremenitev popustila.